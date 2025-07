Dani Olmo parla clar: “Al Barça han de jugar els millors"

El campus de Dani Olmo ja és un clàssic dels estius i, a més, molt exitós i ho demostra que les places per apuntar-s’hi es van esgotar de seguida. Un total de 200 infants hi participen en aquesta oportunitat, que es dur a terme a l’escenari de l’Estadi Olímpic, un espai molt estimat per l’entorn del davanter internacional. L’atacant terrassenc del Barça ha passat aquest dimecres al matí per la gespa del camp municipal i va departir amb els joves futbolistes que, segur, somien en ser, en el futur, com el seu amfitrió.

“La veritat és que estic molt content per una altra edició, aquí a l’Estadi Olímpic, a Terrassa. Aquesta vegada, és a casa, i estic molt feliç de tornar a veure tots els nens i nenes gaudint del futbol”. La presència de mitjans esportius feia inevitable que es parlés del present i del futur esportiu de Dani Olmo.

Els seus objectius

Quins objectius es marca el davanter egarenc de cara a la pròxima temporada? Dani Olmo va ser clar contestant que el repte és “guanyar” i, al final, “repetir”. El jugador internacional ha comentat que “sempre dic que el més difícil de l’esport no és guanyar, si no és repetir-ho, i aquest serà l’objectiu. Seguim tenint equip, jugadors, descans, i afrontem la temporada amb la màxima ambició”.

Se li ha preguntat sobre una foto publicada amb el colombià Luis Díaz, que se l’ha relacionat com a possible fitxatge per al club blaugrana, però Dani Olmo no ha detallat de què havien parlat, després d’elogiar la qualitat del davanter sud-americà.

No podien faltar les al·lusions a l’extrem de l’Athletic de Bilbao, Nico Williams, que també sona com a reforç per al conjunt que dirigeix el tècnic alemany Hansi Flick. “No sé res i és un altre jugador molt top, però és d’un altre club i s’ha de respectar” i ha recordat que “al Barça han de jugar els millors”.

Sobre si el jugador navarrès pot tenir dubtes quant a la seva possible inscripció, Dani Olmo ho va viure en primera persona l’any passat i va dir que “al final tot se soluciona. Queda clar que els dubtes poden existir, per tot el que va passar l’any passat, però al final jo tinc i vaig tenir la màxima confiança en el club. No era un tema que em preocupés, i al final tot es va solucionar, i vaig poder jugar, que era el millor”.

Dani Olmo, atenent els mitjans de comunicació

Nebridi Aróztegui

Un gran jugador

Sobre si li agradaria jugar amb Nico Williams, l’egarenc ha assegurat que “és un gran jugador i a mi m’agrada jugar amb els millors” i, davant la insistència sobre aquest jugador, ha demanat que “crec que ja hem parlat massa i he contestat moltes preguntes sobre ell i ja he dit el que penso”. També se li ha preguntat pel fitxatge del porter Joan García, amb qui comparteix representants.

“Ja el coneixia i el conec i, simplement, li dono la benvinguda, que ha vingut a un gran club i li desitjo el millor”, ha declarat.

Sobre informacions que s’han publicat respecte a un pla específic que se li ha programat per “poder rendir al 100% i no perdre’s tants partits” a causa de les lesions, Dani Olmo ha contestat que “hi ha un pla específic, com amb tots els jugadors, sobretot focalitzat una miqueta a la prevenció, a la força, a l’elasticitat. Tot per no perdre la força durant aquestes vacances. Igualment jo, per compte meu, també he seguit entrenant i preparant-me bé per a la pretemporada”. També se li ha preguntat sobre la nova equipació de l’equip de cara a aquesta pròxima campanya i ha assenyalat que “l’he vist i m’agrada molt. L’he vist, sobretot, amb el nom d’Olmo i amb el 20 darrere”.