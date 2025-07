Raúl Perez torna al San Cristóbal i Héctor Parrado renova

El San Cristóbal ha anunciat el retorn del davanter terrassenc Raúl Pérez i la renovació del lateral dret Héctor Parrado. L'atacant ja va formar part de la plantilla del conjunt parroquial la temporada 2023-2024, si bé, a mitja competició, va canviar d'aires perquè no comptava gaire per a l'entrenador de llavors, el tècnic rubinenc Dani Andreu. L'atacant, que pot actuar en diverses posicions, si bé ho fa més habitualment per la banda dreta, es va formar al Jabac i, després, va passar pel Rubí i l'Hospitalet i ara arriba procedent del Vilassar de Mar.

Pel que fa al defensor, una greu lesió que el va obligar a passar pel quiròfan va ser la causant que no pogués jugar el tram final de la temporada, després de ser un dels fixos a les alienacions del tècnic Cristian García. Héctor Parrado va fitxar pel conjunt egarenc el passat estiu, procedent de l'equip juvenil de la Divisió d'Honor de l'EF Gavà i, abans, havia militat al FC Santboià.