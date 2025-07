Arriba al Terrassa FC el centrecampista Josemi

José Miguel Castañeda Macho "Josemi" ha fitxat pel Terrassa FC i es converteix en nou migcampista terrassista per a la temporada que ve. El futbolista càntabre, nascut el 26 de febrer de 1998, va jugar la passada temporada a les files de la SD Logroñés, jugant un total de 1.800 minuts i 30 partits i disputant el "play-off" d’ascens a Primera Federació. Amb anterioritat havia jugat a la Real Sociedad Gimnástica Torrelavega (2022-24), el FCV Farul Constanța (2020-22) de la Primera Divisió de Rumania, la UD Las Palmas (2019-20) i el Real Racing Club de Santander (2016-17).

Internacional amb la selecció espanyola sub-19, Josemi Castañeda va passar per gran part de les categories inferiors del Real Racing Club de Santander (2008-16) per posteriorment saltar a la pedrera de la UD Las Palmas (2017-19), on va debutar amb el primer equip a Segona Divisió.

El fitxatge de Josemi Castañeda suposa l’onzena nova incorporació d’un Terrassa FC 2025-2026 que queda configurat, entre fitxatges, renovacions i futbolistes amb contracte en vigor, de la següent manera amb aquests 19 jugadors: els porters Marcos i Iván Biarge, defenses Borja López, Dirks, Larrauri, Reche, Álvaro Martín, Mario Domingo i Isma, els migcampistes Gil, Ruymán, Jaime Barrero i Josemi Castañeda, els extrems Casti, Joaco i Guti i els davanters Aythami, Van den Heerik i Joel Rodríguez.