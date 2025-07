Eivissa, la primera estació de la lliga per al Terrassa FC

El Terrassa FC ja sap tot l’itinerari que haurà de completar a la lliga de la Segona Federació de la pròxima temporada. Els de Víctor Bravo debutaran a la primera jornada al camp del CD Ibiza Islas Pitiusas, en un encontre previst per al 7 de setembre, i tancarà la fase regular de la competició rebent a l’Estadi Olímpic al Reus Reddis, nouvingut a la categoria, després de classificar-se primer destacat al grup cinquè de la Tercera Federació.

El primer equip que visitarà el camp del conjunt terrassista, a la segona jornada de la lliga, el 14 de setembre, serà el Torrent, un dels que va classificar-se per al “play-off” d’ascens la passada campanya, gràcies a la seva cinquena plaça, però que, després d’eliminar el primer adversari, va caure amb el Talavera i es va quedar sense pujar a Primera Federació.

Les jornades 11 i 12, del 16 i 23 de novembre, respectivament, el conjunt de Víctor Bravo tindrà dos compromisos seguits contra rivals que, a priori, han de lluitar per les places de privilegi de la classificació. Primer, el conjunt terrassista rebrà a casa al Sant Andreu i, la jornada següent, visitarà el Johan Cruyff per mesurar-se al Barcelona Atlètic, que va ser l’únic equip català que va baixar de la Primera Federació.

Cal recordar que, com passa amb les categories superiors, enguany el calendari és asimètric i, per exemple, el Terrassa FC visitarà el Reus Reddis a la catorzena jornada, del 7 de desembre, i el rebrà a la darrera de la lliga. És un sistema que ja fa unes temporades que s’aplica en les competicions que són considerades i estan incloses en el futbol professional i, enguany, s’ha començat a emprar-lo a la Segona Federació.

Equips participants

El grup tercer on milita el Terrassa FC, finalment, es va dissenyar gràcies a un programa en què va prevaler la distància entre els equips participants i el total de quilòmetres que hauran de fer en desplaçaments. En aquesta ocasió, a més dels adversaris catalans, com era lògic, el conjunt egarenc competirà contra els equips de les Illes Balears, els de la zona nord de la Comunitat Valenciana i només un de la territorial aragonesa, concretament el Barbastro.

Respecte a la passada campanya, algunes de les novetats són tres filials, l’esmentat Barcelona Atlètic, el Girona “B” i el Castelló “B”. A més, dos dels nous contrincants del Terrassa FC són de les Balears, el Porreres i el Poblense, i de la territorial valenciana, com a novetat, hi haurà l’Alcoyano. El Reus Reddis és un altre dels equips nous al grup. Una vegada més, es preveu una lluita sense treva per assolir els objectius de cadascú.