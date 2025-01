L’ordre defensiu, clau per a la porteria a zero

El tècnic del Terrassa FC ho ha tingut clar des del primer moment en què va aterrar a l’equip. Víctor Bravo no deixa de remarcar la importància de deixar la porteria del seu equip a zero i ho ha expressat amb declaracions constants, com que “el valor de la porteria a zero és incalculable” o “som un equip molt compacte i als rivals els hi costa crear oportunitats”.

Amb l’entrenador aragonès, a la lliga, el conjunt terrassista només ha encaixat dos gols en els vuit encontres disputats i ja fa cinc jornades que es compleixen els seus desitjos i no rep cap gol en contra. La idea de “concedir molt poc a darrere” té els seus resultats. Víctor Bravo sempre recorda que es treballa en aquest sentit, perquè no encaixar “ens fa temibles”, tenint en compte que “a dalt tenim molt talent” i es creen ocasions per marcar.

“Defensar bé, ser agressius i ser ordenats” en les tasques defensives són les premisses que ha inculcat als seus jugadors, ja que, pel que fa al sistema de joc, no ha variat gens respecte a l’etapa de Chus Trujillo a la banqueta del Terrassa FC i es manté una línia defensiva amb quatre jugadors, amb algunes variacions durant alguns partits. I els titulars acostumen a ser els mateixos que el tècnic canari aquesta temporada.

Aquest objectiu de “ser compactes”, està donant els seus fruits en un equip que, tot i que de local ha funcionat pitjor fins ara, té una idea de joc que “és la mateixa a fora que a casa”.

Tres triomfs

El Terrassa FC no encaixa cap gol a la lliga des de la derrota a l’Estadi Olímpic contra el Sant Andreu per 0 a 1. Els següents cinc encontres els ha superat amb tres triomfs. Dos a fora, contra Alzira (0-2) i Elche Ilicitano (0-1) i un a casa, davant del Mallorca “B” (2-0), el passat diumenge. Els altres dos encontres van finalitzar amb empat a zero, un en el derbi a Sabadell i l’altra com a local davant de l’Olot.

La darrera vegada que el conjunt egarenc va encadenar cinc partits consecutius de lliga amb la porteria a zero va ser a la campanya 2020-2021, quan l’equip encara militava a la Tercera Divisió. Llavors, va obtenir millors resultats, amb quatre victòries: tres a casa contra Valls (2-0), Igualada (1-0) i Santfeliuenc (1-9) i una a fora, al camp del Castelldefels (0-1). L’empat va ser a zero, en el municipal de Ca n’Anglada, contra el San Cristóbal.