La ciutat grega de Vouliagmeni acollirà aquest dissabte a les 15 hores el partit de la quarta jornada de la Champions League femenina que enfrontarà el conjunt local amb el CN Terrassa. L’equip que dirigeix Jordi Millán va perdre per cinc gols de diferència (11-16) a la primera volta amb les gregues, que ocupen la seegona posició del grup “A” de la Champions amb sis punts. Lidera el grup el CN Sabadell amb nou punts, mentre que les egarenques són terceres amb només dos punts després d’haver-se imposat a casa per penals al Dunaujvaros hongarès en la passada jornada, disputada fa dos mesos, el dia 23 de novembre.

Una derrota a Grècia deixaria l’equip ja matemàticament sense opcions d’accedir a la ronda de quarts de final de la competició, que disputaran els dos primers classificats de cadascun dels quatre grups. Per contra, un triomf mantindria l’equip encara tercer, però a un sol punts de distància de les gregues quan queden dues jornades per disputar.

“Hem de guanyar sí o sí si volem seguir endavant en la competició europea”, assegura el tècnic Jordi Millán. En els dos partits restants, el CN Terrassa rebrà el dissabte 15 de febrer el CN Sabadell en un altre derbi vallesà, mentre que tancarà la lligueta el dissabte 1 de març a la piscina del Dunaujvaros.

Tot i la derrota en el matx de la primera jornada, l’entrenador del CN Terrassa considera que l’equip ha millorat des de llavors i l’escenari de partit serà, per tant, ben diferent. “Les nostres jugadores són ara més experimentades. Quan vam jugar contra el Vouliagmeni, l’equip portava molt poc temps junt. Els partits de lliga ens han fet créixer”, explica. L’entrenador té clar que “si guanyem ens aproparem a un punt de les gregues i tindrem opcions”.

Millán confia en les seves jugadores. Totes estan disponibles per afrontar el que és el duel més important fins ara de la temporada. Aquesta setmana ha recuperat les internacionals espanyoles Isa Piralkova i Paula Prats, així com la neerlandesa Nina Ten Broek, que van disputar la Copa del Món a terres gregues.

Per a Jordi Millán, la clau del partit d’aquest dissabte a la tarda serà “defensar amb intensitat per poder competir fins al final del partit”. Confia el preparador local a encaixar pocs gols. “Quan vam veure el partit perdut a casa contra les gregues, ens vam adonar que l’equip havia abaixat els braços en veure’s derrotat. Això, a Europa no ens ho podem permetre”, va dir.

El partit no només serà clau per a les egarenques. També ho serà per a les gregues, que saben que guanyant estan ja matemàticament classificades. La piscina exterior i una afició molt insistent seran factors que jugaran en contra del Natació.