L’etíop Mikiyas Barega bat el rècord de la Mitja amb 1.02’18”

La Mitja Marató Internacional de Terrassa ha complert aquest diumenge la seva vint-i-cinquena edició. La prova ha transcorregut per les avingudes i carrers de la ciutat a bon ritme, en un dia plàcid, sense fred, vent ni pluja. Igual que l’any passat, s’ha tornat a batre el rècord de la cursa. Ho ha aconseguit l’atleta etíop de 19 anys Mikiyas Barega, que ha completat els 21 quilòmetres i 97 metres del recorregut amb un excel·lent temps d’1 hora, 2 minuts i 18 segons. Ha batut la plusmarca de la prova, que va establir en l’edició de l’any passat el kenià Mike Bolt.

Uns 4.000 atletes de totes les edats i condicions s’han aplegat aquest darrer diumenge del mes de gener al Parc dels Catalans. Uns 2.500 han disputat la Mitja Marató i uns 1.500 la cursa popular Santi Centelles.

El nou recorregut de la prova ha satisfet els participants, que no han amagat la duresa dels quilòmetres centrals, entre el 8 i el 13, que coincideixen amb la pujada per l’avinguda del Vallès. Des del tret de sortida, a les 10 del matí al Parc dels Catalans, quatre atletes s’han situat en les posicions capdavanteres.

Es tracta de l’etíop Mikiyas Barega, el kenià Gilbert Kibet, el també kenià Timothy Kipchumba i l’uruguaià Cristhian Zamora. Cap al quilòmetre 11, el campió de l’Uruguai s’ha despenjat. La segona part de la prova ha estat cosa de tres: Barega, Kibet i Kipchumba, que s’han anat donant relleus, imposant un ritme impossible de seguir per a la resta.

Al quilòmetre 14, Kipchumba ha anat perdent terreny i la mitja marató s’ha convertit en un duel entre l’etíop Mikiyas Barega i el kenià Gilbert Kibet. L’estrebada dels dos atletes capdavanters no ha trobat resposta en Kipchumba, que ha renunciat a la victòria al quilòmetre 18, ja encarant el descens cap a la línia de meta.

Entre l’escalf i els aplaudiments del nombrós públic assistent a la meta del Parc dels Catalans, Mikiyas Barega ha creuat la línia d’arribada amb un temps d’1 hora, 2 minuts i 18 segons. Només 22 segons després, amb 1.02’40”, ha arribat Gilbert Kibet. Ha completat el podi Timothy Kipchumba, que ha acabat amb només un minut més que el guanyador, 1.03’18”.

Més de quatre minuts després ha creuat la meta elprimer atleta no africà, l’uruguaià Cristhian Zamora, amb un temps d’1.06’22”. El cinquè, el primer atleta europeu, ha estat el terrassenc Jaume Leiva, que ha fet la Mitja en un magnífic temps d’1.07’05”. El kenià Alfred Cheruiyot, que sortia entre els favorits, s’ha hagut de conformar amb la sisena posició, amb 1.08’10”. L’egarenc Marc Otero, un dels dos únics que ha disputat totes les edicions juntament amb Toni Jurado, ha acabat enguany vintè amb un temps d’1.16’25”.

A la línia d’arribada, un exultant Nikiyas Barega valorava així la cursa. “Estic molt content d’haver guanyat aquí a Terrassa. Espero fer encara un millor temps la propera vegada. El recorregut és realment dur i complicat. He pogut anar al davant en tot moment fins que m’he quedat sol. Quan faltaven 10 minuts he decidit atacar i m’he escapat”. La d’aquest diumenge ha estat la primera cursa que el jove atleta de 19 anys corria fora del seu país, Etiòpia.

Aquí pots consultar els resultats oficials de la 25a Mitja Marató Internacional de Terrassa.

Categoria femenina

Pel que fa a la categoria femenina, dues atletes africanes han liderat la cursa des dels primers quilòmetres. La victòria ha acabat corresponent a la jove etíop de només 17 anys Kiros Muaz, que s0ha presentat a la línia de meta amb un registre d’1.14’06”. Només 12 segons després ha entrat la seva compatriota Genet Shale, que ha completat la prova amb 1.14’18”. La catalana Bàrbara Ramon ha completat el podi amb un temps d’1.20’45”, amb més de 6 minuts de diferència sobre la guanyadora.

La quarta posició dela general femenina ha estat per a Jessica Tipán, amb 1.23’37”. Maria Ruiz ha estat cinquena amb 1.23’51” i la terrassenca Sandra Asín sisena amb un temps d’1.24’16”.

La guanyadora de la prova femenina, l’etíop de 17 anys Kiros Muaz, valorava així la Mitja de Terrassa. “La veritat és que no comptava amb guanyar. No és una cursa gens senzilla. El circuit té moltes pujades i baixades. Però m’ho he passat molt bé. Ha estat una experiència extraordinària”.

Minut a minut, la resta de participants ha anat arribant a la línia de meta. Entre els nombrosos atletes terrassencs que han disputat la prova hi havia el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. També ha aconseguit acabar-la la consellera d’Interior, Núria Parlon.

Dinovena edició de la Santi Centelles

Paral·lelament, s’ha disputat aquest diumenge la dinovena edició de la cursa popular Santi Centelles, de 5 quilòmetres dem recorregut. El guanyador de la prova petita, que ha aplegat uns 1.500 corredors, ha estat Guillermo Rubio, amb un registre de 15 minuts i 23 segons. La segona plaça ha estat per a Daniel Teruel amb 16’41”, mentre que Daniel Ratera ha completat el podi amb un temps de 16’41”.

Pel que fa a la categoria femenina, Elisabet Colomer ha guanyat la Santi Centelles d’enguany amb un temps de 19’28”. La segona plaça ha estat per a Júlia Puerta amb 20’25” i la tercera per a Laura Lao, amb un registre de 20’30”.

Aquí pots consultar els resultats oficials de la 19a cursa popular Santi Centelles.