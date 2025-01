El Terrassa FC carrega contra l’Ajuntament per les Palmeres

Després del comunicat emès dilluns per la UTE Terrassa FC-Áccura sobre la licitació de les Palmeres i l’anunci de la presentació d’un recurs, el club terrassista, en aquest cas en solitari, ha tornat a emetre una nota amb quatre punts, per manifestar el següent:

1-La ciutat perd 3,25 milions d’euros

Com consta en la proposta d’adjudicació, la nostra oferta va presentar una millora del cànon del 32% i Depor 4 Siglo XXI SAU de l’11,10%, que traduït a euros, significa que en cas de nosaltres haguéssim guanyat el concurs la ciutat hagués ingressat 3,25 milions d’euros més del que ingressarà amb Depor 4 Siglo XXI SAU durant la vigència del contracte.

2-Suposa la destrucció del nostre futbol base de 1.000 nens i nenes

El complex de les Palmeres va ser creat per a poder donar cabuda al futbol base del Terrassa FC i també per a garantir el manteniment econòmic de l’entitat.

Som el club amb més equips federats de la ciutat i no disposem de prou espai. Només tenim 1 camp de futbol 11 a compartir entre el primer equip masculí que milita a Segona RFEF, el primer equip femení que milita a Preferent i la resta del futbol base. En canvi, altres equips de la ciutat que tenen molts menys equips federats i de menys categoria disposen de més espai i més camps.

Això frustra la progressió del nostre futbol base masculí i femení, i la possibilitat que en un futur el nom de la ciutat de Terrassa pugui continuar relacionant-se amb futbolistes de nivell top mundial.

A més, el nostre objectiu és l’ascens a Primera RFEF, i si l’aconseguim l’Estadi Olímpic, s’hauria de convertir a gespa natural, per la qual cosa no hi hauria espai per al nostre futbol base masculí ni femení.

Tenint en compte que l’Ajuntament no ens ofereix la cessió d’altres espais, les Palmeres era l’única alternativa viable per al nostre futbol base.

3-Fi al futur econòmic independent del Terrassa FC

L’adjudicació de les Palmeres suposaria que el club podria competir en categories com Segona RFEF o Primera RFEF, sense necessitat de continuar depenent de les aportacions d’accionistes o inversors.

Els ingressos de l’explotació de les Palmeres serien suficients per a garantir la independència econòmica del club.

4-Adjudicació a una empresa sense presència social a la ciutat de Terrassa

Depor 4 Siglo XXI SAU és una empresa amb seu social a Sant Sebastià i que no té cap vinculació social amb la ciutat de Terrassa. En canvi, el nostre club porta el nom de la ciutat, i el projecta per tot el país i a l’estranger.

Així mateix, el nostre futbol base està format majoritàriament per nens i nenes de Terrassa i les seves famílies.

Aquest podria no ser el darrer comunicat en relació amb aquest tema i altres dels implicats i que van presentar-se al concurs, en els pròxims dies, també podrien fer una nota pública amb el seu parer i possibles accions, ja que no estan d’acord amb la resolució final i l’adjudicació a l’empresa basca.