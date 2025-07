Detingut un grup criminal molt actiu arreu de Catalunya després d'un robatori a Terrassa

Cinc membres d’un grup criminal molt actiu han estat detinguts 'in fraganti' per agents dels Mossos d’Esquadra, acusats d’haver comès almenys 21 robatoris amb força arreu de Catalunya durant l’últim any, amb un botí estimat de 108.000 euros. L’operatiu policial es va tancar el 18 de juny a Gavà, després que quatre dels sospitosos robessin en un restaurant de Terrassa, al polígon industrial de Can Parellada. El cinquè integrant va ser arrestat poques hores més tard a Barcelona.

Durant la detenció, els agents van localitzar al vehicle del grup eines habitualment utilitzades en robatoris, una caixa forta amb 3.300 euros i una motxilla amb 1.900 euros en monedes, extretes de les màquines escurabutxaques de l'establiment. També es va fer una entrada en un domicili de Gavà, on es van intervenir estris, roba i mòbils relacionats amb altres fets delictius. Els detinguts, homes d’entre 34 i 47 anys, van passar a disposició judicial el 20 de juny a Puigcerdà, on havia començat la investigació l’any passat.

Els robatoris es van produir en establiments comercials, restaurants, empreses i centres educatius de municipis com Barcelona, Terrassa, Mataró, Cambrils, Cardedeu, Puigcerdà o Agramunt. Els autors actuaven de nit, en grups de quatre o cinc, amb rols molt marcats: conductor, vigilant i dos executors. La seva alta mobilitat va fer necessària una investigació conjunta entre diverses unitats policials, que continua oberta per determinar si estan implicats en més fets.