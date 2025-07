L'Escola Creixen manté els concerts que ja tenia

El Departament d'Educació ha publicat diversos grups educatius que no compten amb concert econòmic, arreu de Catalunya. Un d'ells, el que afecta l'Escola Creixen, forma part d'una reducció duta a terme el curs 2021-2022, i des d'aleshores, aquest concert no s'ha recuperat. El cas és que enguany no ha perdut cap concert més, com podia reflectir la informació extreta del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Des del centre s'informa que tot prové del pas del Cultura Pràctica a esdevenir Creixen Educació. La primera matrícula en aquestes circumstàncies va coincidir amb una devallada de la natalitat, igual que li va passar al centre veí, l'Escola Avet. Des de la Generalitat i des de l'Ajuntament, hi havia la voluntat de no tancar tots dos grups, i es va optar per oferir només un grup entre les dues escoles. I aquest va ser per a l'Escola Avet. D'aquí les informacions que fan referència al grup de segon curs de primària de l'Escola Creixen.

L'escola afirma que actualment hi ha més matrícula que mai, i compten amb totes les línies plenes.