Festa Major de Terrassa 2025: programa d'activitats de dilluns 7 de juliol

DILLUNS 7 DE JULIOL

10.00 h

TROBADA ESPORTIVA

Descripció: Partit de futbol entre membres de la Corporació Municipal i els Mitjans de Comunicació

Lloc: Camp de futbol 7 del Club Natació Terrassa

"LA FILOMENA I L'ANIVERSARI DE LA ROBERTA" (Mostra de Teatre Familiar)

Descripció: Espectacle a càrrec de la Cia Pengim Penjam Titelles. Doble sessió: 10 i 11.30 h

Lloc: Torrent Monner - parc de Vallparadís

10.30 h

PASSEJADA PER LES VOLTES

Places limitades. Cal inscripció prèvia

Lloc: MNACTEC (rambla d'Ègara, 270)

Organitza: MNACTEC

Passejada per les voltes

"IMPOLSSIBLE" (Mostra de Teatre Familiar)

Descripció: Espectacle a càrrec de la Cia Màgic Pol. Doble sessió: 10.30 i 12 h

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

11.00 h

"WOOF" (Mostra de Teatre Familiar)

Cia Pere Hosta

Lloc: Pla del Castell - parc de Vallparadís

FERROCARRILS DE VALLPARADÍS (Festa Major Familiar)

Descripció: Circulacions especials de Festa Major

Lloc: Ferrocarril de Vallparadís - parc de Vallparadís

Organitza: Club Ferroviari de Terrassa

11.30 h

"CONTES DE PRINCESES" (Festa Major Familiar)

Descripció: Activitat per a infants a partir dels 3 anys. Planta baixa accessible amb suport per a

persones amb mobilitat reduïda. Places limitades. No és necessària inscripció prèvia

Lloc: Castell Cartoixa de Vallparadís (carrer de Salmerón, s/n)

Organitza: Museu de Terrassa

12.00 h

SONS BLAUS (Espai La Taifa)

Descripció: Vermut musical

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ "1909. UN PASSEIG PER LA FÀBRICA"

Places limitades. Cal inscripció prèvia

Lloc: MNACTEC

Organitza: MNACTEC

13.00 h

XOPS COM POPS

Descripció: Espectacle d’animació musical estiuenc i per a tota la família on combinem cançons, danses de tota mena i jocs amb diferents elements i jocs d’aigua. A càrrec de la Cia Carles Cuberes, amb el suport de TAIGUA

Lloc: Hortes dels Frares - parc de Vallparadís

17.00 h

CONCURS DE TRENCACLOSQUES (Espai La Taifa)

Places limitades. Cal inscripció prèvia

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

17.15 h

ESTRENA DELS GEGANTONS ROBESA I PEPONA

Lloc: Raval de Montserrat

Organitza: Geganters de Terrassa

17.30 h

CERCAVILA INFANTIL DE CULTURA POPULAR

Descripció: Amb la participació de l'Esbart Egarenc del Centre Cultural El Social, Bastoners

de Terrassa, Geganters de Terrassa, Minyons de Terrassa, Castellers de Terrassa, Drac Infantil de Terrassa, Bitxaires, Diables de la Maurina i Espurnes de Diables de Terrassa

Recorregut: Raval de Montserrat, carrer de la Unió, carrer Major i plaça Vella

18.00 h

CURSA DE CAMBRERES I CAMBRERS

Descripció: Una demostració de les habilitats professionals tant d'equilibri com de rapidesa. Places limitades. Cal inscripció prèvia

Lloc: Plaça Didó

Organitza: Gremi Empresarial d'hostaleria de Terrassa i Comarca, amb agraïments a Estrella Damm

Cursa de cambreres i cambrers

ALBERTO TALLÓN

EL BALL DE SERRALLONGA DE TERRASSA

Recorregut: Plaça de Josep Freixa i Argemí, carrer Volta, plaça d’Enric Granados, raval de Montserrat, carrer Cremat, plaça de la Torre del Palau, carrer dels Gavatxons, plaça Vella, carrer Major, carrer de la Unió i raval de Montserrat

OLIMPÍADES POPULARS (Espai La Taifa)

Cal inscripció prèvia

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

19.00 h

CONCERT DE LALI BEGOOD

Lloc: Plaça Vella

EQUILIBRA'T! JUNTS ÉS MÉS FÀCIL

Descripció: Pautes i exercicis per equilibrar l'energia. Eugeni Violan, Kinesioleg i Eugènia Dinarès faran exercicis en grup de Kinesiologia i Tapping

Lloc: Raval de Montserrat - davant del Mercat de la Independència

Organitza: Dones del Centre

19.45 h

CONCURS D'APILAR CAIXES DE COCA-COLA

Descripció: Es tracta d'anar apilant caixes, una damunt de l'altra, a veure qui en posa més sense que caiguin. Places limitades. Cal inscripció prèvia

Lloc: Plaça Didó

Organitza: Gremi Empresarial d'hostaleria de Terrassa i Comarca, amb agraïments a Coca-Cola i Castellers de Terrassa

20.30 h

DANSES TRADICIONALS DELS PAÏSOS CATALANS

Descripció: Cos de Dansa i Juvenils de l’Esbart Egarenc del Centre Cultural El Social, acompanyats per la Cobla Principal del Llobregat, dirigida per Jordi Nuñez i Dani Gasulla

Lloc: Plaça del Rector Homs

20.45 h

EL BALL DE SERRALLONGA DE TERRASSA

Descripció: Aquest ball parlat ens explica la història del bandoler més rebel i de la seva quadrilla, en Joan de Serrallonga i amb els seus versos ens donen una visió crítica i irònica del que ha passat durant l’any

Lloc: Raval de Montserrat

Ball de Serrallonga de la Festa Major

ALBERTO TALLÓN

21.00 h

VISITA NOCTURNA "DESCOBREIX EL CEMENTIRI A LA LLUM DE LA LLUNA"

Descripció: Quatre passis: a les 21 h, 21.30 h, 22 h i 22.30 h. Places limitades. Cal inscripció prèvia. Activitat accessible amb suport per a persones amb mobilitat reduïda

Lloc: Cementiri Municipal de Terrassa (carretera de Montcada, 789)

Organitza: Museu de Terrassa i Funerària de Terrassa SAU

TERRASSA CANTA

Descripció: Les noces de Fígaro i altres Mozarts

Lloc: Pati de la Casa Alegre de Sagrera amb entrada pel carrer de Cardaire

22.00 h

CONCERT D'CALLAOS

Lloc: Plaça Vella