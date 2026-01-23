L’exercici físic demana constància i metes reals

Després d’algunes pauses vitals dins de la rutina de sempre, com quan acaben les vacances de l’estiu o arriba el final de les festes de Nadal, és recurrent pensar en una llista de propòsits per millorar en alguns aspectes o per necessitat. Començar a fer exercici físic de manera regular és un dels objectius comuns en aquestes èpoques de l’any i van lligats també amb temes relacionats amb la salut.
Apostar per moure el cos amb un entrenament constant és una de les decisions més beneficioses que podem prendre per millorar la nostra qualitat de vida. Tant si fa temps que no es practica cap activitat física com si s’està pensant a incorporar-la a la rutina, hi ha diversos per començar com més aviat millor.
No hi ha cap argument en contra que l’exercici físic contribueix a mantenir un pes saludable, controla els nivells de colesterol i de glucosa en sang, i reforça el sistema cardiovascular. També ajuda a enfortir els músculs i els ossos, prevenint algunes malalties com l’osteoporosi i, a més, col·labora a l’hora de millorar la flexibilitat i l’equilibri.
Fer exercici de forma regular, tot i que pot semblar una contradicció, ens ajuda a incrementar els nostres nivells d’energia. L’activitat física estimula la circulació sanguínia i millora la capacitat pulmonar, fet que fa que la persona se senti molt més activa i amb més forces per afrontar les tasques diàries.
Reduir l’estrès
Altrament, aquest exercici físic ajuda a alliberar hormones com les endorfines. Això pot reduir l’estrès, l’ansietat i la depressió. A més, assolir objectius relacionats amb l’activitat física pot augmentar l’autoestima i la confiança en un mateix.
L’activitat física regular, d’altra banda, pot ajudar a potenciar la qualitat de son i ens permet a dormir millor i més profundament. No obstant això, és important evitar fer exercici intens just abans d’anar a dormir, ja que pot tenir l’efecte contrari.
Pot ser un exercici físic en solitari o en conjunt. Practicar esport o activitats físiques en grup permet conèixer gent nova, compartir experiències i mantenir-se motivat. La companyia pot ser un gran estímul per mantenir una rutina bona i constant. Si s’opta per exercitar-se de manera individual, cal ser molt persistent i marcar-se objectius realistes per evitar l’abandonament prematur o l’avorriment.
Prevenir malalties
Per altra part, l’exercici regular ajuda a prevenir malalties com la hipertensió, la diabetis tipus 2, alguns càncers i malalties cardiovasculars. La prevenció és clau per a una vida més llarga i saludable. Tractar aquestes qüestions amb els especialistes sanitaris i deixar-nos aconsellar per evitar errades o activitats perjudicials, ens ajudarà en aquest sentit.
Si fa temps que no es practica una activitat física regular, el més important és començar amb petites passes i mantenir la constància. La qualitat de vida millorarà notablement amb cada moviment i, amb el pas de les setmanes, els resultats seran patents i ens animaran a continuar. Les persones que ja fan alguna classe d’exercici físic, han de procurar no deixar-ho, sempre sense exagerar i excedir-se.
Incorporar l’activitat física a la rutina sovint va acompanyat de millorar la dieta i altres hàbits saludables, creant un estil de vida més equilibrat i saludable. Una alimentació sana i equilibrada, facilita el benestar en l’àmbit personal i també laboral.
Pàdel i natació, esports molt recomanats
L’exercici físic no es delimita a sortir a córrer o anar a un gimnàs. La pràctica esportiva també pot ser un bon canal d’activitat física per posar-se en forma i fer una vida saludable. Hi ha esports, com el pàdel, que amb els anys han incrementat el nombre de practicants.
És una disciplina esportiva que treballa els músculs de les cames, braços i core, millorant la força i la coordinació motriu. A més, els seus moviments ràpids i els canvis de direcció afavoreixen la flexibilitat i l’agilitat. També és molt beneficiosa la natació, que és ideal per a persones amb problemes articulars o que busquen una activitat suau per a les articulacions.
A més, nedar té un efecte relaxant i fa que es treballin gairebé tots els grups musculars, especialment els de l’esquena, braços, cames i abdominals.