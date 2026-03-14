Una aplicació per recórrer la història de l’Antic Poble de Sant Pere

El passat de l’Antic Poble de Sant Pere es pot explorar ara d’una manera interactiva i diferent. Aquest dissabte al matí s’ha presentat “Indrets de Sant Pere de Terrassa”, una nova aplicació web que proposa explorar el passat del barri a través d’un mapa interactiu amb il·lustracions, fotografies antigues i textos divulgatius.
L’activitat s’ha fet en format de passejada comentada, amb inici a la plaça dels Lledoners —actual plaça del Rector Homs— i amb diverses parades pels carrers del barri, tot i la pluja que ha acompanyat bona part del matí. La ruta ha estat guiada per Jaume Rosset, president de l’associació veïnal de l’Antic Poble de Sant Pere, que ha combinat explicacions històriques amb demostracions pràctiques del funcionament de l’aplicació al mòbil.
L’eina digital permet localitzar una trentena de punts d’interès del barri i descobrir-hi històries sovint desconegudes del passat de Sant Pere. El recorregut de presentació ha servit, entre d'altres, per mostrar com funciona el sistema: a cada indret, els participants podien clicar el punt corresponent del mapa i accedir a il·lustracions, documents i relats històrics relacionats amb aquell lloc.
Històries amagades del barri
Durant la passejada, Rosset ha anat reconstruint alguns dels episodis més curiosos de la història del barri. Un dels primers punts ha estat el lloc on, l’any 1876, l’Ajuntament de Terrassa va instal·lar un burot, encarregat de cobrar impostos a les mercaderies que entraven a la ciutat. La decisió es va prendre perquè molts vilatans, atrets pels impostos més baixos i la bona qualitat dels productes, pujaven fins a Sant Pere a comprar.
La ruta també ha fet parada al pont que durant anys va marcar la frontera entre els termes municipals de Terrassa i Sant Pere. El petit curs d’aigua del torrent de les Bruixes delimitava els límits entre tots dos municipis i fins i tot la propietat del pont: una arcada corresponia a Terrassa i dues a Sant Pere. Aquesta situació va generar conflictes constants.
Entre les històries que més han cridat l’atenció també hi ha la del capità Corrons —el seu nom era Manuel Corrons—, un militar destinat a Sant Pere a principis del segle XX. Tenia tretze fills i, per entretenir-los —i potser també per posar una mica d’ordre a casa—, va inventar el popular “Teatrito Ilusión”, una joguina que permetia als nens representar les seves pròpies comèdies.
La passejada també ha recuperat tradicions populars com la del “pa de les ànimes”, documentada des del segle XVIII. Cada 2 de novembre, els pagesos més rics oferien pans que el rector beneïa i que després es subhastaven públicament, en una cerimònia "de solidaritat i fe".
Un mapa interactiu amb 31 punts
L’aplicació inclou actualment 31 punts d’interès distribuïts pel barri, organitzats en diverses categories com història, patrimoni, gent i societat o tradicions. Cada indret incorpora il·lustracions ambientades en època, fotografies històriques i textos breus que expliquen el context del lloc.
Entre els espais que es poden explorar hi ha la plaça dels Lledoners, la Font dels Morts, el carrer del Ferrocarril, el misteri de les tisores amagades a la paret de l'antiga casa Ca l’Ambròs o la història del Casal i de la Casa del Poble de Sant Pere.
Segons els impulsors del projecte, l’objectiu és facilitar una manera diferent d’apropar-se al patrimoni local: caminar pels carrers i descobrir, al mateix temps, les històries que s’hi amaguen.
Un projecte de divulgació històrica
“Indrets de Sant Pere de Terrassa” forma part d’un projecte més ampli impulsat des de l’Antic Poble de Sant Pere per difondre la història del barri a través d’eines digitals accessibles. Fa unes setmanes es va presentar també el joc divulgatiu “Cròniques de Sant Pere”, i en les pròximes setmanes es preveuen noves iniciatives relacionades amb aquest projecte.
L’aplicació és accessible des de qualsevol dispositiu mòbil (https://www.fcart.org/indrets/) i està pensada perquè qualsevol persona pugui seguir les rutes al seu ritme, convertint el barri en un autèntic recorregut interactiu per la seva història.