El Terrassa FC no perdona i guanya al camp del Porreres

El domini del primer temps, en general, ha sigut d'un Terrassa FC que ha creat algunes ocasions per marcar. Després d'uns minuts inicials amb els dos equips contemporitzant, els d'Alsina han començat a controlar el joc i, en el minut 8, Van den Heerik no ha arribat a connectar una rematada amb aroma de gol en un servei de Nahuel des de la banda esquerra de l'atac visitant.
Minuts més tard, i en una centrada de Mario Domingo, Larry ha intentat una rematada que ha refusat un defensa del Porreres. El conjunt local s'ha despertat i ha estat a punt de sorprendre a Marcos Pérez amb una centrada-xut que el porter terrassista ha evitat rebutjant la pilota a córner. En la següent acció, Jaime Barrero ha enviat una bona pilota a Larry que , però el seu xut l'ha tret un defensa.
Poc abans de la mitja hora de joc, Larrauri ha comès penal per una empenta a Keita, molt lleu, però que l'àrbitre ha considerat com a pena màxima. Bengoetxea s'ha encarregat d'executar el llançament, però Marcos Pérez, una vegada més, ha emergit com a salvador del seu equip i ha aturat el pena. Aquesta jugada ha animat de nou als terrassistes que han pogut marcar en una opció de Larry que la defensa ha refusat a córner.
Aquest llançament de cantonada ha suposat el 0 a 1 amb què el Terrassa FC ha marxat al descans. Jaime Barrero l'ha llançat i Àlvaro Martín, amb el peu, ha acabat rematant i ha superat al porter del conjunt balear. Fins a la finalització d'aquest primer període, el Porreres ha buscat l'empat, però sense que la defensa egarenca hagi concedit cap ocasió.
El Terrassa FC, lluny de conformar-se, ha sortit a la represa convençut de buscar la sentència. En els primers minuts dels d'Alsina ha pogut arribar el segon, però ha mancat encert. Nahuel, només començar la segona meitat, ha gaudit d'una excel·lent oportunitat després de rebre de Jaime Berrero, però el porter local Socías ho ha evitat.
Larrauri també ha pogut marcar en una bona acció que no ha pogut concretar positivament per al seu equip i Larry ho ha provat amb una rematada de cap que ha aturat el porter del Porreres. Larrauri, de nou, ha tingut el gol a les seves botes, però, de nou, Socías ha evitat el segon dels egarencs. El Porreres, a partir de la mitja hora de joc, ha millorat i ha tallat el millor joc ofensiu dels visitants.
El local Vini ha posat a prova a Marcos Pérez, que ha rebutjat una pilota molt perillosa. Els balears han continuat dominant la situació davant d'un Terrassa FC més conservador i sense la insistència atacant dels inicis d'aquesta segona part. El Porreres, però, tot i que tenia la pilota en el seu poder, tampoc ha pogut elaborar accions clares per empatar, llevat d'un xut de Keia que ha sortit fora.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Beamonte, Álvaro Martín, Mario Domingo, Mármol, Jaime Barrero, Larrauri (Guti, m. 78), Nahuel (Casti, m. 88), Larry (Schouten, m. 89) i Van den Heerik.