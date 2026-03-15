El sol surt i el Festival de Jazz brilla

El jazz torna a sonar pels carrers de Terrassa. Ho hauria d'haver fet molt abans, ja que el Festival de Jazz va començar fa nou dies, el divendres 6 de març, però la climatologia adversa ha obligat l'organització a recloure els concerts a espais tancats. Aquest diumenge, però, aquesta tendència ha canviat i ha fet un dia radiant, perfecte per escoltar la música dels New Old Cats a una ubicació especialment terrassenca: l'amfiteatre del parc de Sant Jordi, a tocar de la Masia Freixa.
"Farem pleno segur", ha afirmat amb confiança Susanna Carmona, coordinadora de Jazz Terrassa. No s'equivocava, ja que, de fet, aquest esdeveniment ha atret a tanta gent que l'aforament de l'espai s'ha vist ràpidament superat pel nombre de persones que hi volia accedir i la cua ha estat a punt d'arribar fins a la plaça del mític edifici modernista. No hi cabia ni una agulla a les graderies, fins al punt que les escales d'accés també han estat ocupades per espectadors. "Ho hem agafat amb moltes ganes", ha admès en Marcel, un integrant del públic. Ha vingut amb el seu fill, en Pau, amb qui comparteix una "gran afició" al jazz. També hi havia persones que no són especialment fanàtics d'aquest gènere musical. "Ens hem enterat que hi havia això i hem vingut a provar", ha explicat en Francesc, que ha admès que el que sí que sap que l'agrada és el blues.
"Estem molt contents de poder estrenar-nos en aquest amfiteatre del parc de Sant Jordi, que també és un debut perquè és la primera actuació que el Festival de Jazz de Terrassa ha celebrat aquí al llarg de la seva carrera de 45 edicions", ha apuntat Carmona, que ha descrit la sessió d'aquest diumenge com una "matinal pletòrica". Lloc i temps ideals, un públic àvid de jazz i una esquadra de músics, els New Old Cats, que han servit una música immillorable, els ingredients perfectes perquè el jazz brilli amb força a la ciutat que ja està més que consolidada com la referència del gènere a Catalunya i Espanya.
La música ha anat a càrrec dels New Old Cats, el grup de nova formació del mític bateria local Adrià Font i que lidera el seu trombonista, Òscar Font. Aquesta és una banda catalana amb un estil clàssic de swing i jazz.
Un jazz amb "bona salut"
"Tot i ser un festival de caire internacional, el Festival Jazz Terrassa ha fet sempre costat, amb un percentatge elevadíssim de pràcticament el 50% de la seva programació, a l'escena local i catalana", ha afirmat la coordinadora. Enguany ja hi ha hagut actuacions de talent 'jazzístic' català, com la del terrassenc Guim Balasch o la d'Oriol Vallès i Irene Reig, que van obrir el Festival. "[Els músics mencionats] Són músics que han crescut aquí, i ells mateixos manifesten que, probablement, si no haguessin estat a Terrassa i no haguessin pogut veure aquests concerts al carrer quan eren menuts, potser no s'haguessin dedicat a aquesta música", ha explicat Carmona, una realitat que els "honora a tots una mica".
En aquest sentit, la coordinadora de Jazz Terrassa ha destacat que el fet de tenir moltes escoles superiors de música a Terrassa i a la rodalia "ha alimentat aquesta pedrera de músics amb formació i amb nivell per estar, no només a festivals de casa nostra, sinó també per sortir a l'estranger". "Veure músics i músiques joves a l'escenari és símptoma de bona salut del gènere, i en aquests moments hi ha una oferta molt ampla de propostes joves", ha afirmat Susanna Carmona, que també ha mencionat que "això és una feina que s'ha de fer durant tot l'any" i no només en moments puntuals, per això posa en valor altres iniciatives de la Nova Jazz Cava, com les Jam Sessions.
De cara al futur més immediat, Carmona ha afirmat que l'èxit d'aquest diumenge els ha animat de cara a la resta de propostes de carrer que encara hi ha programades al calendari del Festival de Jazz de Terrassa. El diumenge 22 hi haurà el Pícnic Jazz al parc de Vallparadís i el dissabte 21 també hi haurà propostes a l'aire lliure a Vacarisses i Viladecavalls. "Encara ens queden algunes jornades per gaudir del sol, si és que ens vol acompanyar", ha comentat la coordinadora. Podeu consultar el programa sencer aquí.