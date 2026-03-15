Èxit a la primera cursa per l'esclerosi múltiple a Terrassa: "Ens fa veure que no estem sols"

"Sense paraules". Així descrivia la Ivet Baldó, cofundadora i tresorera de l'associació Terrassa Esclerosi Múltiple com se sentia després de veure la quantitat de participants que han aconseguit mobilitzar en la primera Cursa per l'Esclerosi Múltiple que han organitzat. Aquest diumenge, el parc de Can Roca s'ha omplert amb centenars de corredors i caminants que han volgut participar en aquest esdeveniment esportiu solidari. "Hem arribat als 800 inscrits i més de 150 persones amb dorsal zero", ha apuntat Baldó. El darrer grup correspon a persones que, tot i no participar activament en l'activitat, han fet el donatiu a l'entitat.
"En ser la primera vegada, hem tingut el dubte de fons perquè no sabíem si funcionaria", ha comentat la tresorera de l'entitat. La clau de l'èxit de la convocatòria ha estat el boca-orella. "Amb quatre o cinc contactes que teníem de persones que són corredores, la difusió s'ha anat fent més gran", ha explicat, i ha agraït el suport que altres entitats, com Run with Leiva o Runners 0822, dins del sector del 'running' a Terrassa. També han pogut explicar la seva iniciativa als centres esportius i escolars de la ciutat, cosa que ha facilitat també l'afluència de participants aquest diumenge.
Entre els corredors hi havia gent de tot tipus. Hi havia persones amb família o coneguts afectats per la malaltia, com la Mònica i en Josep. La filla del segon la pateix, i iniciatives com aquesta, d'alguna manera, els ajuda a portar-ho millor. "És molt important que tothom en tingui consciència", ha afirmat en Josep. També hi havia persones que, tot i no tenir l'esclerosi múltiple. En qualsevol cas, l'objectiu de l'esdeveniment s'ha aconseguit: donar visibilitat a les persones amb aquesta afecció i fer-ho de la manera més inclusiva possible. "Se'ns confon amb altres malalties que no tenen res a veure, i això ens dona un punt de visibilitat i reconeixement. Ens fa veure que no estem sols, que hi ha gent que coneix això i que donen suport perquè puguem avançar", ha expressat Ivet Baldó.
Una ajuda ecomòmica
La recaptació d'aquesta cursa anirà destinada a finançar activitats que organitza la mateixa associació dedicades a acompanyar a persones amb aquesta malaltia. Tallers de psicomotricitat i de memòria i també altres activitats més lúdiques, com caminades i xerrades. "Intentem que no hagin de pagar res o fer-ho el més assequible possible, perquè sí que ens trobem molta gent afectada que no pot treballar a causa de la seva discapacitat". En aquest sentit ha fet referència a que aquesta malaltia afecta, majoritàriament, a persones joves i que la pensió d'incapacitat laboral que reben és "molt irrisòria", cosa que els dificulta moltes vegades poder pagar per aquests serveis en altres llocs.
Amb la bona rebuda que ha tingut aquesta primera edició de la cursa per l'esclerosi múltiple, Baldó no descarta que es torni a organitzar l'any que ve. "Encara no ens hem reunit per decidir-ho, però crec que estarem gairebé tots d'acord en repetir, perquè ha tingut molt bona rebuda", ha predit, i ha afegit que molts dels participants els han assegurat que "serà molt fàcil de consolidar" i superar el miler d'inscrits.