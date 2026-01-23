Una relació directa entre l’edat dels practicants i l’activitat física

És una evidència que l’activitat física és essencial per mantenir una bona salut i qualitat de vida a totes les etapes de la vida. Malgrat això, els tipus d’exercici i la intensitat recomanada varien segons l’edat, ja que el cos i les seves necessitats canvien amb el temps. A cada franja, hi ha una sèrie d’exercicis més adequats. L’activitat física és de gran ajuda per a una vida saludable en totes les edats.
Conèixer quins exercicis són més adequats en cada etapa ajuda a mantenir-se en forma, prevenir malalties i gaudir d’una millor qualitat de vida. Adaptar l’entrenament a les necessitats i limitacions de cada edat és la millor manera d’assegurar que l’exercici que es fa sigui segur i eficaç.
Per exemple, els nens, quan són més petits i fins que compleixen els sis anys de vida, han de concentrar-se en el joc actiu que promou el desenvolupament motriu, com gatejar, córrer, saltar i jugar amb la seva pròpia creativitat. És important que passin molt de temps en moviment per estimular el sistema muscular i ossi en un entorn segur i estimulant.
A l’etapa posterior, quan estan en la franja entre els sis i els dotze anys, han de practicar exercicis que desenvolupin la coordinació, l’equilibri i la força muscular. Es recomanen activitats com córrer, nedar, fer gimnàstica o disciplines esportives que es duen a terme en grup com són el futbol, el hockey o el bàsquet. La seva rutina ha de ser dinàmica i divertida, promovent la participació activa i evitant l’estancament.
Quan arriben a l’adolescència poden començar a incorporar exercicis més estructurats i amb objectius específics, com ara entrenament de força, càrdio o flexibilitat. Es recomana una combinació d’activitats aeròbiques, com són córrer, nedar o anar en bicicleta, amb entrenaments de resistència i estiraments. És molt important mantenir una rutina equilibrada que fomenti la força muscular, la salut cardiovascular i el benestar emocional.
A l’edat adulta
A partir dels vint anys, en el que ja es pot considerar com a edat adulta, el focus és mantenir la salut cardiovascular, la força muscular i la flexibilitat. El més aconsellable és combinar exercicis aeròbics, tals com caminar, córrer, nedar o anar en bicicleta, amb entrenament de força, utilitzant pesos o fent exercicis de resistència, i estiraments.
Segons indiquen les recomanacions que estableix l’OMS (Organització Mundial de la Salut), cal fer almenys entre 150 i 300 minuts d’activitat moderada a la setmana o entre 75 i 150 minuts d’activitat intensa, amb un mínim de trenta minuts d’activitat física moderada durant cinc dies.
A partir dels 65 anys, l’objectiu principal de cada persona ha de ser mantenir la mobilitat, l’equilibri i la força per prevenir caigudes i deteriorament funcional, ja que a aquestes edats s’incrementa el risc de patir-les. Es recomanen exercicis de baix impacte com caminar, taitxí o ioga, així com exercicis de força amb resistència moderada i estiraments suaus. La pràctica regular ajuda a millorar la salut cardiovascular, la flexibilitat i la qualitat de vida en aquesta etapa. És imprescindible fugir de la inactivitat perquè, en definitiva, els beneficis de l’activitat física són molt superiors als riscos.