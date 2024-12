La contractació laboral al Vallès Occidental es frena al novembre

La contractació laboral al Vallès Occidental ha trencat amb la dinàmica de creixement dels últims mesos. Segons l’últim informe d’indicadors de seguiment del mercat de treball publicat aquesta setmana per l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, el novembre es van formalitzar 23.028 contractes laborals amb lloc de treball a la comarca. Van ser 5.906 menys que a l’octubre, la qual cosa suposa un descens d’un 20,4%.

En la comparativa interanual també s’ha registrat una davallada, però menys accentuada. Aquests 23.038 contractes del novembre d’enguany són 859 menys que els que es van signar el novembre del 2023. Per tant, la davallada, en aquest cas, ha estat d’un 3,6%.

Del nombre total de contractes formalitzats el novembre d’aquest any, un 39,6% (9.108) han estat indefinits i un 60,4% (13.920), temporals. L’evolució mensual per tipus mostra que la contractació ha disminuït tant en la modalitat temporal (-20,4%) com en la indefinida (-20,5%).

Considerant les principals formes contractuals, el 36,8% dels contractes signats al novembre han estat indefinits ordinaris i el 42,8%, eventuals. La resta tenen un pes inferior. D’aquests, destaquen els d’interinitat, que representen el 12,1%.

Si ens centrem en tot el que portem d’any ja no parlem de descens en la contractació laboral al Vallès Occidental, sinó d’estabilitat. La raó és que entre gener i novembre del 2024 s’han signat 247.044 contractes laborals a la comarca, un 0,1% més que els registrats al mateix període de l’any anterior. L’increment en la contractació acumulada s’ha produït en la modalitat temporal (+2,4%), ja que la indefinida cau (-3,1%).

Regulació de l’ocupació

L’informe de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental també recull que al novembre es van registrar sis procediments de regulació d’ocupació que van afectar 177 persones a la comarca, xifra lleugerament inferior a la del mes anterior (195). De les 177 persones afectades, 129 (72,9%) ho van ser per extinció de contracte i 48 (27,1%) per reducció de jornada. Del total de persones afectades, 94 pertanyen al sector serveis i 83 a la indústria. Es localitzen a cinc municipis, la major part dels quals es concentren a Terrassa (94), Sabadell (28) i Rubí (28).

Entre gener i novembre, la comarca acumula 76 expedients autoritzats, amb 1.815 persones afectades, principalment per mesures d’extinció de contracte (976; 53,8%) i, en una xifra inferior, de suspensió de contracte (613; 33,8%) i reducció de jornada (23; 1,3%).

Territorialment, les persones afectades es distribueixen per 15 municipis. La llista l’encapçalen Terrassa (499; 27,5%), Sant Cugat del Vallès (249; 13,7%), Montcada i Reixac (238; 13,1%), Rubí (159; 8,8%) i Vacarisses (122; 6,7%).

La indústria manufacturera concentra més de la meitat de les persones afectades per expedients (en total, 1.023, el 56,4%). A continuació se situen les activitats financeres i d’assegurances (163; 9,0%).

