El servei HelpEmpresa, impulsat pel departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot amb el suport de la Generalitat de Catalunya, ha atès un total de 164 empreses catalanes durant el primer semestre d’aquest 2025. Des de la seva posada en marxa el 2021, el programa, que treballa per ajudar a seguir endavant a les empreses que es troben en situació de crisi o a aquelles que volen ser més resilients davant dels canvis i el futur, ha acompanyat 1.161 empreses de tot el territori català.

La directora del programa, Laura Sallent, destaca que “cada vegada més empreses veuen HelpEmpresa com una eina de suport estratègic per prendre decisions informades i avançar amb més seguretat. Les empreses necessiten sovint un suport extern que els ajudi a establir un punt de partida per poder aplicar millores”.

HelpEmpresa és un servei que orienta les empreses independentment de la seva grandària, ubicació o sector. Tot i això, durant aquest semestre han destacat especialment les empreses del sector serveis, que representen un 43% de les ateses. El segueixen els sectors comerç i industrial, que junts conformen el 30% de les empreses usuàries, així com l’hostaleria i la construcció. Territorialment, el 86% de les empreses assessorades provenen de la província de Barcelona, i la resta es reparteixen entre Lleida (6%), Girona (5%) i Tarragona (3%).

El 70% de les empreses ateses no tenen personal contractat, i majoritàriament són empreses individuals (55%) o societats limitades (42%).

Estratègia i model de negoci, l'àmbit més sol·licitat

El servei es caracteritza per oferir un diagnòstic holístic i personalitzat de la situació de cada empresa, amb especial atenció a àrees com estratègia i model de negoci (44%), administració i finances (27%) i màrqueting i comunicació (19%).

“Fer una revisió empresarial anual a la teva empresa és tan important com fer-se una revisió mèdica: et permet anticipar problemes, fer canvis progressius i establir objectius clars”, explica Sallent. “A través del diagnòstic, les empreses poden saber si tenen una bona salut financera, identificar els possibles problemes o tendències negatives en una fase inicial; millorar contínuament a través de canvis progressius; establir objectius a llarg termini; adaptar-se als constants canvis del mercat o per acabar creant una cultura de la responsabilitat i el compromís”, afegeix la directora del programa.

En aquesta línia, HelpEmpresa ha desenvolupat una eina d’autodiagnòstic en línia que permet a les empreses fer una avaluació interna abans de rebre atenció personalitzada per part de l’equip tècnic o de l’equip d’assessorament. Aquesta innovació, disponible des de finals del 2024, ja ha estat utilitzada per 72 empreses, prop de 50 de les quals durant aquest semestre.

Actualment, HelpEmpresa disposa d’un equip de més de 23 professionals especialitzats en àmbits com l’estratègia empresarial, la gestió econòmica, el màrqueting, la millora de processos i també el suport psicològic a empresaris.