El debut a borsa de Cirsa serà el pròxim 9 de juliol. Així s'indica en el fullet informatiu de l'operació que ha aprovat aquest dimarts la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) .

El fullet detalla que l'oferta de Cirsa està formada per 26,67 milions de noves accions, amb un preu 15 euros per acció, per la qual cosa l'empresa rebrà uns 400 milions d'euros. A més, s'ofereixen 3,55 milions d'accions existents, amb un valor total de 53 milions, i es poden afegir altres 4,53 milions d'accions addicionals, amb un valor de 68 milions. Per tant, el valor brut estimat de l'oferta s'eleva a 521 milions d'euros, i la companyia rebria 375 milions d'euros nets. Això comporta que la capitalització de mercat de la companyia després de la sortida a borsa se situï en 2.520 milions d'euros.

Terminis

El fullet recull que, una vegada conclòs el període de prospecció de la demanda ("bookbuilding period"), que s'espera que tingui lloc el dilluns 7 de juliol del 2025, està previst que la societat i els "managers" subscriguin el contracte d'assegurament i col·locació relatiu a l'oferta. Així, es preveu que el dimecres 9 de juliol, al costat de l'inici a la negociació de les accions, comenci el període d'estabilització i de l'exercici de les opcions de sobreassignació, que acabarà el 8 d'agost.

En tot cas, l'empresa ha assenyalat que les dates són temptatives i estan subjectes a canvis, que es publicaran com a informació privilegiada o comunicació d'una altra informació rellevant amb la CNMV.