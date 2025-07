Una de cada tres persones vol deixar la feina: com poden les empreses fidelitzar el talent?

Un salari i beneficis atractius, conciliació professional i personal, un ambient de treball agradable, seguretat laboral a llarg termini i possibilitat de desenvolupament professional. Aquests són els cinc aspectes, en aquest ordre, que els treballadors valoren més a l’hora d’escollir una empresa.

Així es desprèn de l’informe Employer Brand Research 2025 de Randstad i així ho ha explicat aquest dijous Oriol Mas, director general de Randstad Enterprise, en la trobada anual de professionals de recursos humans celebrada a la Cecot.

L’expert ha ressaltat que aquests cinc factors més valorats pels empleats no es corresponen amb els cinc elements que les empreses projecten més en les seves propostes de valor –salut financera, equitat, una bona localització, seguretat laboral a llarg termini i reputació– i ha fet una crida a les companyies a no tenir la temptació de només centrar-se en reduir costos sinó a revisar i actualitzar constantment la seva proposta de valor.

Mas ha avisat que, segons l’informe, “una de cada tres persones s'està plantejant abandonar l’empresa en els propers sis mesos”. D’altra banda, ha destacat que “per a cada deu persones que abandonen el mercat laboral perquè es jubilen, la nostra estructura generacional només ens assegura que n'hi haurà set que els substituiran”. I ha alertat que “això suposa clarament que el futur serà molt competit en allò que anomenem talent”.

L’expert ha subratllat que a escala mundial, la taxa de vacants, que medeix les vacants que no es cobreixen respecte al conjunt de llocs de treball que ofereix un mercat, s’ha multiplicat per tres els darrers anys i que “avui, de cada cent vacants, quatre queden sense cobrir. Això explica exactament la dificultat que estem tenint les organitzacions per trobar gent”.

Escassetat de talent

Així, Mas ha definit que el problema de l’escassetat de talent, que ha qualificat de pandèmia, té tres dimensions: la quantitativa, que fa referència al repte generacional; la qualitativa, que es correspon al repte de la formació – “cada cop necessitem professionals més preparats, més qualificats, les vacants que demanen estudis superiors han crescut un 40% els últims deu anys”, ha dit, de la mateixa manera que ha indicat que els llocs de treball relacionats amb l’enginyeria estan al top 3 dels més demanats i les persones que acaben aquests estudis han caigut un 5% en els darrers 10 anys –, i l’adaptativa, que apela directament les empreses a saber llegir el mercat, que és canviant, a saber què vol el talent, i a renovar constantment la seva proposta de valor.

L’expert ha detallat que a més dels cinc factors més valorats pels treballadors –especificats a l’inici d’aquest article– cada cop té més importància, especialment en la generació Z, també l’equitat, entesa com a diversitat i igualtat d’oportunitats i ha animat a les empreses a mostrar als treballadors que se’ls valora per allò que aporten, pel seu “background” històric i cultural i no per ser una dona o una persona d’una edat X. També ha posat sobre la taula la importància del “reskilling” i la necessitat que les empreses acompanyin els seus treballadors amb formació personalitzada, individualitzada i “no entregar un pla de formació de manera estàtica”. El mateix ha demanat amb la conciliació i la flexibilitat, assegurant que per ser una empresa atractiva no s’ha de fomentar la presencialitat com un valor en si mateix.

Mas també ha parlat de la importància i les dificultats, alhora, de crear compromís en els treballadors i ha apuntat que segons els estudis de Randstad, aquelles persones que se senten menys compromeses amb la seva empresa és perquè consideren que no tenen una retribució justa, no se senten prou reconegudes i troben a faltar més suport per part del seu “manager” mentre que les que es troben just a l’altra banda, les més compromeses, destaquen en primer lloc el suport per part del “manager”, el reconeixement i la valoració en segona posició i l’equilibri entre el que aporten professionalment i allò que reben a nivell vital.