L’IPC repunta tres dècimes i tanca el 2024 en el 2,9% a Catalunya

L’Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya ha repuntat al desembre fins al 2,9%, segons l’actualització per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La xifra suposa tres dècimes més que la taxa anual del novembre, que va ser del 2,6%. Després d’un any marcat per l’alça de preus de la cistella de la compra, els aliments i les begudes s’han moderat fins a l’1,9% a Catalunya, molt per sota del 6,8% amb el que van tancar l’any anterior. Pel que fa a l’apartat d’habitatge i subministraments, l’increment ha sigut del 7,1%, mentre que la variació de l’any anterior va ser del -5,6%. A Catalunya el desembre del 2023, la inflació anual va tancar en un 3,2%.

A l’Estat, la taxa de variació anual s’ha situat una dècima per sota de la catalana, en el 2,8%. En aquest cas, l’increment respecte la variació anual del novembre és de quatre dècimes, degut principalment a l’augment del preu dels carburants, que van notar una baixada el desembre del 2023.

En menor mesura, també s’atribueix als preus de l’oci i la cultura que aquest desembre pugen més que en l’últim mes de 2023. L’augment s’ha concentrat especialment en els paquets turístics.

La taxa de variació anual estimada de la inflació subjacent, que no inclou ni aliments ni productes energètics, s’ha mantingut en el 2,7%. En taxa mensual, els preus pugen un 0,4% des del novembre.

Habitatge, aigua, electricitat i gas encapçalen la pujada de preus

Els grups on més van pujar els preus a Catalunya van ser l’habitatge, l’aigua, l’electricitat, el gas i els altres combustibles, amb un 7,1%, tot i que també destaquen els augments dels preus en begudes alcohòliques i tabac (+4,8%), restaurants i hotels (4%) i l’oci i cultura (3,7%), entre d’altres.

L’apartat que més va disparar les despeses relacionades amb l’habitatge va ser el de subministraments, amb un augment del 5,9% mentre que els lloguers van incrementar-se un 1,6% i les despeses destinades a conservar l’habitatge un 2,7%.

Entrant més en el detall dels subgrups, l’electricitat, el gas i altres combustibles, van registrar una variació anual del 13,9%; el tabac es va incrementar un 7,7%, les begudes no alcohòliques van pujar un 4,1%. D’altra banda, altres conceptes com els l’electricitat i el gas van pujar un 13,9% i els paquets turístics van augmentar un 12,4%, segons l’INE.

Si es tenen en compte els aliments més habituals en el cistell de la compra, destaquen els augments del peix fresc i congelat (7,7%), la carn d’oví (7,4%), la carn de vaca (6,5%), el carn de porc (3,5%), el pa (2,3%). A més, els ous van pujar un 3,1% i els productes làctics un 2,5%. Per contra, es van registrar descensos del 7,1% en l’oli, que és un dels aliments que ha protagonitzat una pujada més pronunciada en l’últim any. També han notat caigudes de preu el sucre (-16,2%), els llegums (-3,9%) i la llet (-1,9%).

Per demarcacions, Barcelona i Tarragona són les que van registrar un IPC més elevat, ambdues amb un 3% i un 2,9%. Concretament, en tots dos casos la inflació va pujar tres dècimes respecte a novembre. Per la seva banda, a Girona, la variació anual es va situar en el 2,8%, cinc dècimes més que en el mes anterior, mentre que a la demarcació de Lleida és on es va produir un increment més moderat, d’una dècima, fins al 2,6%.

