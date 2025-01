Mercats i esdeveniments

Pere Simó Domènech, director de l’oficina de Renta 4

Hem començat aquest any amb un munt d’incerteses que ens han fet prendre una certa cautela, com ha passat alguns moments de l’any passat. La situació econòmica continua essent molt complexa, però segons vagi avançant la implantació de les mesures anunciades per Donald Trump, aniran esvaint-se els dubtes i podrem afrontar certes inversions amb un horitzó més clar. Els resultats empresarials del 2024 que han començat a publicar aquesta setmana estan ajudant a mantenir el to positiu a les borses, igual que el baix atur, malgrat els avisos de la FED sobre la inflació a l’alça i la pausa en la baixada de tipus d’interès de referència. Una cosa és clara, l’economia mundial creixerà de mitjana per sobre del 3,4%, com vèiem la setmana passada, i això ja ens dona un bon punt de partida a mitjà i llarg termini.

Alguns països tindran un creixement diferencial respecte als que l’envolten i, per tant, poden capitalitzar molts dels avanços en la borsa que esperem, com és el cas de països del sud-est asiàtic com l’Índia o Vietnam o de l’Àfrica com Nigèria o Egipte, especialment amb la pressió dels EUA contra la Xina i amb la pressió dels EUA a favor del petroli.

La signatura de l’armistici entre Israel i Palestina pot ajudar a posar una mica de pausa a l’Orient Mitjà i a frenar la violència a la zona, i pot permetre que el trànsit, per exemple, de vaixells pel canal de Suez es reactivi, millorant ostensiblement l’economia egípcia i abaixant costos al transport marítim tant de petroli com de mercaderies, ja que molta part s’havia desviat pel Golf de Bona Esperança, al sud de l’Àfrica, per arribar a Europa. De la mateixa manera, el conflicte no està acabat, ni de bon tros, perquè s’està enfortint el front Rússia-Iran, amb el que això comporta.

Per Europa les coses són molt menys clares, ja que dependrem de si Trump aconseguirà acabar la guerra de Rússia amb Ucraïna o continuarà pressionant amb els aranzels o amb l’increment en la despesa militar dels països de l’OTAN.

Pel que fa a la Xina, els números de creixement i de superació de les dificultats, incloent-hi les ajudes públiques publicades pel govern, no acaben de fer arrancar els mercats, que han tornat a tocar mínims, i poden donar alguna oportunitat d’entrada aviat.