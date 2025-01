La terrassenca Wecaria entra en dos destacats programes d’acceleració

L’empresa emergent terrassenca Wecaria està d’enhorabona. La firma tecnològica, que desenvolupa solucions per digitalitzar automòbils, com ara que els tallers mecànics disposin de dades en temps real de l’estat dels vehicles dels seus clients, ha estat seleccionada per formar part d’Attico Lab, plataforma de suport a l’emprenedoria amb seu a Barcelona que desenvolupa programes d’acceleració per a empreses emergents amb la participació d’una extensa xarxa de mentors. A més, ha entrat també a NVIDIA Inception Program, el programa d’acceleració d’NVIDIA, una empresa de programari amb seu a Santa Clara (Califòrnia) que és un dels majors fabricants d’unitats de processaments de gràfics (GPU) del mercat mundial.

Des de l'”start-up” egarenca expliquen que entrar a formar part d’Attico Lab és “un pas més en el nostre creixement, rodejats d’un ecosistema que impulsa la innovació, el treball en xarxa i les oportunitats per a ‘start-ups’ com la nostra”. D’altra banda, pel que fa a NVIDIA, celebren que haver entrat al seu programa d’acceleració –dissenyat per fomentar les ‘start-ups’, proporcionar suport de màrqueting conjunt i oportunitats per connectar amb els experts de NVIDIA– els ajudarà a accedir al seu ecosistema d’empreses, “start-ups” i potencialment d’inversors, però també a la seva tecnologia, formació i experiència.

Wecaria és una “start-up” gestada en el programa Emprèn UPC i fundada el 2021 per Xavi Espinal, enginyer electrònic, i Marc Busom, científic de dades. Disposa d’una plataforma SaaS per a tallers mecànics que permet que aquests puguin controlar les incidències del cotxe en temps real i tenir una comunicació fluïda amb els seus clients. La companyia acaba de renovar les webs de Panopticar, el programari de tallers, i de Wecaria, l’app per a conductors. Està allotjada en una de les oficines per a empreses a la seu de la Cambra de Comerç de Terrassa i ha anunciat recentment que després d’un temps de desenvolupament i d’alguns tallers fent proves, incorporaran aviat la intel·ligència artificial.

L’any passat, l’empresa es va incorporar al Logistics 4.0 Incubator, la primera incubadora d’alta tecnologia de l’Estat espanyol dedicada a la indústria 4.0 en l’àmbit de la cadena de valor del sector logístic. L’“start-up” també ha passat per Lanzadera, l’acceleradora de Juan Roig.