La Cecot i el Rotary Club estrenyen llaços en pro del teixit empresarial i social

El president de la Cecot, Xavier Panés, i el president del Rotary Club de Terrassa, Santi Rius, han formalitzat un acord de col·laboració entre ambdues entitats per promoure activitats que afavoreixin el desenvolupament del teixit empresarial i social a Terrassa durant el pròxim any. Segons expliquen en un comunicat emès aquest dimarts, pretenen contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses i al desenvolupament sostenible del teixit empresarial “perquè redundi en una millor qualitat de vida de la localitat de Terrassa i la seva ciutadania”. Així, treballaran en una programació d’accions complementàries, amb contingut de valor, que abasti des de l’àmbit cultural, passant per la formació, l’esport, la igualtat social o la implicació empresarial amb el territori, per posar alguns exemples.

“En el marc del conveni, ens hem compromès a acollir a la nostra seu el Curs d’Art que impulsa el Rotary, ja que disposem espais condicionats per fer-ho, la qual cosa és una novetat per nosaltres perquè és un àmbit que habitualment no desenvolupem”, comenta Panés. Per la seva part, Rius anticipa que “en el marc del Fòrum Cecot, també estem plantejant ja una activitat destinada a fer valdre i donar a conèixer el talent de les dones en l’àmbit empresarial, social i cultural. Hi estem treballant i espero que durant el mes de febrer ja podrem informar sobre el programa final perquè volem fer reflexió en profunditat però sobretot parlar de present i de futur immediat per sensibilitzar les noves generacions”.

Les relacions entre la Cecot i el Rotary han estat constants en els darrers anys, “però realment fins ara no ens havíem plantejat un marc de relació més estructurat per ampliar l’abast de serveis, tant per als socis de la Cecot com per als membres del Rotary”, indica Panés. Per al president de la patronal amb seu a Terrassa, aquest acord “té tot el sentit del món perquè a la Cecot ens definim com un agent actiu dins la societat civil mobilitzada. Ens preocupa i ens ocupa formar part activa en els grans canvis socioeconòmics que requereix el país per un millor benestar de la ciutadania. Aquí parlem de creixement econòmic sostenible, vetllant sempre per la cohesió social. I el Rotary parteix de la base que junts contemplem un món on les persones s’uneixen i passen a l’acció per a generar un canvi perdurable en nosaltres mateixos, en les nostres comunitats i en el món sencer. Així que m’atreveixo a dir que tenim un alt grau de coincidència en alguns dels valors que promovem”.

“El Rotary Club de Terrassa és una entitat oberta a les realitats i necessitats socials de la nostra ciutat i aquest acord amb la Cecot estem segurs que ajudarà al fet que certes activitats adreçades a la ciutadania puguin tenir més ressò”, assenyala Rius.