L'associació Nucli Estable d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell (NEM) ha recomanat no fer el bescanvi d'accions proposat pel BBVA a la nova oferta de l'OPA perquè no la consideren prou atractiva. "Des de l'associació aconsellem no vendre, perquè la nova oferta ha eliminat la qüestió dinerària en efectiu i, tot i que s'augmenti el bescanvi, no és prou. No és atractiva", ha defensat el president del NEM, Víctor Baeta, en declaracions a Europa Press.
"Les perspectives d'evolució del Sabadell són bones. No ens arriscaríem a ficar-nos en una operació d'aquestes característiques", ha assegurat el president del NEM, associació que agrupa petits accionistes de l'antiga Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Referent a unes declaracions recents del president del BBVA, Carlos Torres, en les quals afirma que ja hi ha accionistes minoritaris del Sabadell que estan efectuant el bescanvi, Baeta ha llançat el repte al president del BBVA a "que digui xifres, perquè no es correspon amb el que diu el Sabadell". El conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, ha assegurat aquesta setmana que el "0,0%" dels accionistes que són clients del Sabadell havien dut a terme el bescanvi. Poc menys de la meitat dels accionistes del Banc Sabadell són accionistes minoritaris i, d'aquests, el 80% té les seves accions dipositades en la mateixa entitat.
Més enllà de la qüestió monetària, al president del NEM també li preocupa com de propers estaran els accionistes dels centres de decisió, en cas que el BBVA absorbeixi finalment el Banc Sabadell. L'agrupació destaca que el Sabadell "ha respectat" l'estructura de poder que hi havia a l'antiga CAM. "Si passem al BBVA, l'estructura s'allunya més. Seria un banc menys territorialitzat a les nostres regions", ha argumentat Baeta, i ha reclamat a Torres que plantegi què farà amb les antigues quotes participatives de la CAM que, tot i que van deixar de cotitzar, "hi són i el seu valor no s'ha reduït a zero".
El següent dimarts s'acaba el termini perquè el consell d'administració es torni a pronunciar sobre la nova oferta de l'OPA, la qual, encara que no s'ha dut a terme la deliberació, el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, i César González-Bueno ja han rebutjat en considerar-la "encara pitjor" que l'original. Tot i això, encara hi ha la incògnita sobre el resultat del vot del conseller dominical David Martínez Guzmán, què va rebutjar l'oferta per considerar-la massa baixa però que veia sentit estratègic a la fusió entre ambdues entitats.