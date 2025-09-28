El missatge des de Terrassa a Gaza: "No estàs sola"

"Totes amb Palestina", "És un genocidi, no una guerra" i "Gaza, no estàs sola". Aquests són els missatges que Terrassa ha cridat pels seus carrers durant el vespre de dissabte. Un clam multitudinari, amb centenars de persones i més de 35 entitats veïnals, socials i culturals de la ciutat exigint la fi dels actes que Israel està duent a terme a la Franja de Gaza i a la Cisjordània ocupada contra els palestins. Manifestació multitudinària, sí, però no prou per a part dels organitzadors, que esperaven més assistència. "Terrassa és molt gran, la tercera ciutat més gran de Catalunya, i ens esperàvem, com a mínim, el doble dels manifestants que han hagut", ha admès al Diari de Terrassa l'ambaixadora de Raha Associació, Zineb El Asri.
La protesta ha començat a la plaça de l'Assemblea de Catalunya, al barri de Ca n'Aurell. La ubicació, a part de la seva importància local per ser on es troba la xemeneia de la Bòbila Almirall, també és rellevant per tenir a tocar un establiment de la cadena de supermercats francesa Carrefour. A les seves portes, igual que a les entrades del McDonald's de la Rambleta del Pare Alegre i el Zara (marca de l'empresa espanyola Inditex) de la rambla d'Ègara, s'han concentrat per llançar consignes a favor del poble palestí i instaven a les persones a fer boicot d'aquests establiments per les seves relacions comercials, econòmiques i militars amb el govern d'Israel.
"És una manera molt gràfica de visibilitzar el que fan aquestes empreses allà", ha assegurat Sayf Eddine, de l'Associació Terrassa amb Palestina, que també ha explicat que persones que eren alienes als vincles d'aquestes multinacionals amb el règim israelià s'han apropat als manifestants per demanar informació i els han assegurat que deixarien de consumir en aquells establiments. "Hem vist com persones totalment contràries a nosaltres, una vegada els hem explicat el perquè de la nostra acció, ho han entès i s'han obert a nosaltres", ha afirmat Eddine. També han tacat les entrades dels locals amb pintura vermella, simulant la sang dels civils palestins assassinats a Gaza.
Un Ajuntament que arriba tard
La manifestació ha acabat a les portes de l'Ajuntament de Terrassa, on s'ha llegit un manifest conjunt i els Minyons de Terrassa han fet un pilar exhibint a dalt la bandera de Palestina. Les organitzacions a favor de la població palestina opinen que, tot i que el ple aprovés divendres una moció per incloure clàusules ètiques per evitar atorgar contractes públics a empreses vinculades a faltes greus contra els drets humans, les accions de l'Ajuntament "arriben 67.000 morts tard" i no han estat motivades per la consciència pròpia dels grups, sinó per la pressió que han exercit constantment les associacions terrassenques. "Hem estat nosaltres qui hem pressionat durant més d'un any, i no ha estat fins que aquesta pressió s'ha incrementat que l'Ajuntament ha decidit posar aquest petit pedaç", ha afirmat el representant de Terrassa amb Palestina.
En aquest sentit, El Asri, ha recordat que "qualsevol acció o mobilització que duem a terme com a poble, units, té repercussió en les decisions que prenen les institucions", ja siguin locals, regionals o estatals, perquè "si no estan alineades amb la població civil, no governaran". "Com més estiguem als carrers i més pressionem, més serem una Terrassa amb Palestina i no una Terrassa sionista o dividida", ha sentenciat.
Amb els ulls a la Flotilla
A part de la visibilització del genocidi, la manifestació de dissabte ha tingut l'objectiu de posar el focus en l'arribada de la Global Sumud Flotilla a les costes de Gaza per obrir un corredor humanitari i desfer així el bloqueig que l'exèrcit israelià està duent a terme en tota la Franja. "Si la Flotilla és aturada, tota Terrassa ha d'anar a Barcelona per defensar aquestes persones que s'han posat en risc per poder trencar el bloqueig i fer arribar aliments a Palestina", ha assegurat l'ambaixadora de Raha. Sayf Eddine, per la seva part ha recordat que les embarcacions porten setmanes rebent atacs i que "el més probable és que no arribin", cosa que, segons ell, ha de generar una resposta massiva arreu.