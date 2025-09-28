Descàrregues èpiques i una "supercatedral" dels Minyons a la Mercè

Els Minyons de Terrassa han participat a la diada castellera de colles convidades de la Mercè, la festa major de la ciutat de Barcelona. Ho han fet conjuntament amb altres convidats de luxe: els castellers de Vilafranca, els joves de Valls i els amfitrions, els castellers de Barcelona. Al llarg d'aquesta jornada castellera, els malves han pogut lluir diversos gama extra i retrobar-se amb castells que no feien des de fa molt de temps.
Primerament han entrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb un pilar de 4 caminant i tot just després han estat els encarregats de donar el tret de sortida a les rondes castelleres. Ho han fet a gran escala, amb una "supercatedral" que els malva no havian aconseguit des del 2016. Estem parlant del 5 de 9 amb folre, una estructura que els de Terrassa van assolir per primera vegada en tot el món casteller ara fa 30 anys, també a la plaça de Sant Jaume.
Més patida, però doblement èpica, ha estat la segona ronda dels Minyons, que s'han posat a to amb la resta de colles convidades i han aconseguit completar una torre de 9 emmanillada per la mínima. I sort que allà hi havien manilles, perquè han estat la peça clau per evitar el col·lapse en el moment de l'encavalcada de l'enxaneta, quan tota l'estructura ha fet una perillosa fuetada.
En tercera i última ronda, la colla terrassenca ha pogut construir amb molta solidesa un 3 de 9 amb folre. Per acomiadar-se, els malves ha executat un pilar de 6 i han conclòs una diada castellera de la Mercè on no ha caigut cap castell.