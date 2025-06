“Les empreses són les úniques proveïdores de prosperitat de la societat. La nostra feina no és ser un negoci, és ser una empresa. Fer un negoci és fer una bona operació, però fer una empresa és tenir una comunitat de gent”.

Són paraules de l’expert en innovació, lideratge i estratègia empresarial Xavier Marcet, que ha presentat aquest dimarts el seu darrer llibre, “Management del sentido común: Para sofisticar sirve cualquiera” (Plataforma Editorial 2024), a la Cambra de Comerç de Terrassa. Convidat per dissertar en el plenari de l’entitat al voltant d’aquesta temàtica, el consultor ha assegurat que “per posar més indicadors, per fer més recaragolat un procés, per posar més reunions de comitè, per fer les coses més burocratitzades serveix tothom. Fer que les coses siguin més senzilles, és més difícil”.

En aquest sentit, Marcet ha defensat una gestió empresarial basada en un triangle amb una “R” al mig i tres “L” als angles. “L’R del mig és de resultats. Si no donem resultats, l’empresa pot estar en moviment, però no es pot sostenir i en aquests moments hi ha tres coses que són fonamentals per donar aquests resultats”, ha destacat. Així, ha explicat que les tres “L” es refereixen a aprenentatge (“learning” en anglès), lideratge (“leadership”) i llegat (“legacy”).

Respecte de la primera “L”, ha posat l’exemple de la IA. “La intel·ligència artificial et donarà moltes respostes, però tu hauràs d’aprendre a fer les preguntes. Si no, no t’ajudarà a diferenciar-te”, ha dit, recordant que “anar a classe hi pot anar tothom, aprendre és una decisió personal”.

Quant a la segona, ha assegurat que “amb manar no n’hi ha prou”, que cal liderar, concepte que es refereix més a “influir que no pas manar” i persones que tinguin clar que “liderar és servir, no servir-se”.

Pel que fa a la tercera, ha sostingut que “un s’ha de plantejar què vol deixar sent humil” i intentant vincular-ho amb el propòsit per eliminar el factor de vanitat. “Els fundadors d’una empresa són els que hi posen el marc, el llenç i hi fan les primeres pinzellades, però després totes les persones de l’empresa hi poden posar les seves”, ha recordat. “Nosaltres no som altra cosa que les nostres agendes; tot el que no està a les nostres agendes és aspiracional. El dia que saps quina és la pinzellada que vols deixar, les coses canvien. Has de ser capaç de posar el teu llegat dins l’agenda, si no serà una simple aspiració”, ha defensat.