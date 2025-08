Comertia s’adhereix a la Cecot

La Cecot i Comertia, l’associació d’empreses de comerç al detall a Catalunya, han formalitzat un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’impulsar sinergies entre el sector "retail" i la patronal amb seu a Terrassa.

Segons aquest acord, signat per Xavier Panés, president de la Cecot, i Ignasi Pietx, president de Comertia, les dues entitats reforcen el seu compromís amb la competitivitat, la formació, la digitalització i la representació institucional del comerç català. En el moment de la signatura, també han estat presents Oriol Alba, secretari general, Núria Amela, directora d’Atenció a Empreses i Col·lectius empresarials, i Miriam Guzman, gestora de col·lectius, per la part de la Cecot. Per part de Comertia, hi ha participat la seva directora general, Elisabet Vilalta. També ha estat present Laia Morales, membre de la junta de l’Autcat, organització d’autònoms de Catalunya, amb qui Comertia també ha subscrit un conveni.

Els marcs de trobada entre ambdues entitats han estat freqüents en els darrers anys, el més recent durant el mes de febrer del 2025, quan una delegació de Comertia, juntament amb la Cecot, es va reunir amb Carles Puigdemont a Waterloo per expressar el seu rebuig a la proposta de reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals que proposa la ministra de Treball i reclamar que, arribat el debat parlamentari el seu grup fes una esmena a la totalitat de la iniciativa legislativa, "per fer tornar la proposta al marc del diàleg social i la negociació col·lectiva".

"Aquest marc unitari reforça encara més la visibilitat de Comertia com a interlocutor del comerç i incrementa la capacitat de mobilitzar sectors diversos davant reptes compartits de la Cecot, consolidant una comunitat empresarial i professional que treballa en xarxa", expressen les dues entitats en un comunicat emès aquest divendres.

L’acord en qüestió marca el compromís d’acció de la Cecot i Comertia en quatre àmbits: en el de la representació institucional, les dues entitats coordinaran accions davant administracions i grups parlamentaris per defensar el comerç de proximitat; en l’àmbit de la formació i el coneixement, compartiran iniciatives de formació digital, de vendes i gestió per als empresaris del "retail"; el tercer àmbit, el de les dades i anàlisi sectorial, intercanviaran estudis i indicadors de vendes, tendències de consum i reptes del comerç tradicional i digital; finalment, en l’àmbit de les activitats col·laboratives, tant Comertia com la Cecot preveuen organitzar jornades, fòrums i esdeveniments per impulsar la innovació i la transversalitat entre sectors.

Durant la signatura, Panés ha reiterat que “l'associacionisme empresarial és una força vital que impulsa la competitivitat de les nostres empreses i la millora contínua dels nostres sectors. Quan les empreses i els professionals ens unim sota un mateix col·lectiu, adquirim una veu més potent, accedim a recursos compartits, a l’intercanvi de coneixements, i podem afrontar els reptes amb major fortalesa, tal com fa Comertia. Però quan col·lectius sectorials diferents interactuen, en un punt de trobada multisectorial com la Cecot, la capacitat de crear un entorn més dinàmic i innovador es multiplica. Perquè independentment del sector, les empreses podem compartir experiències, identificar oportunitats conjuntes i enfrontar-nos als reptes amb una visió més àmplia i estratègica i aquesta és la base de la comunitat empresarial i professional que és la Cecot avui”.

Sobre Comertia

Comertia és l’Associació de l’Empresa familiar del Retail de Catalunya. Constituïda a principis de l’any 2000, actualment té una facturació global de 10.000 milions d’euros, representa més de 3.200 establiments i 160 marques comercials i té en el seu conjunt una plantilla superior als 42.000 treballadors.