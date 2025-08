Leitat porta la tecnologia al mar per combatre els microplàstics durant la Copa del Rei de Vela

El centre tecnològic terrassenc Leitat s’ha aliat amb Telefónica Tech per desplegar tecnologia d’avantguarda en la detecció i gestió de microplàstics al mar, en el marc de la Copa del Rei de Vela que se celebra aquests dies a Palma de Mallorca.

L’àrea de Digital Industry de Leitat ha estat l’encarregada de dissenyar i validar un sensor en el marc del projecte Horizon Europe anomenat ILIAD, adaptant-lo per operar en condicions marines reals. Aquest equip permet diferenciar els microplàstics de partícules naturals, com ara sorra o plàncton, per segmentar, classificar i mesurar els microplàstics mitjançant tecnologia fotònica, visió per computador i intel·ligència artificial. Totes aquestes dades s'enviaran en temps real a través de connectivitat IoT a una plataforma de monitoratge operatiu.

“Per a Leitat, el desenvolupament d'aquests sensors és una mostra del potencial de les tecnologies digitals aplicades a la sostenibilitat mediambiental", ha explicat Jordi Cabrafiga, CEO de Leitat.

Aquest sistema forma part d’un projecte pilot de sostenibilitat impulsat per Telefónica Tech, que també inclou el desplegament d’un dron aquàtic autònom i 100% elèctric per a la recollida de residus flotants. Amb fins a vuit hores d'autonomia i un abast de 24 quilòmetres, i equipat amb connectivitat a IoT, aquest dron pot recollir fins a 500 kg diaris de residus flotants. Amb càmera de vídeo i sensors LiDAR per mapejar l'entorn en 3D i seguir rutes preconfigurades, els residus recollits s'emmagatzemaran per a la seva valorització per l'empresa de gestió de residus local Tirme, amb l'objectiu de poder fomentar-ne la reutilització o el reciclatge.

La combinació de dron amb connexió IoT i el sensor intel·ligent desenvolupat per Leitat permet obtenir dades en temps real que faciliten la presa de decisions operatives sobre recollida i gestió. L’innovador projecte estarà en marxa durant un mes, cobrint la celebració de la Copa del Rei de Vela que s’està celebrant a Palma entre el 26 de juliol i el 2 d’agost.

Innovació amb impacte global

Leitat fa anys que treballa en aquest àmbit, participant en diversos projectes internacionals com ara ASTRAL, COMMONSENSE o ODYSSEA, centrats en monitorar i quantificar microplàstics al mar i en zones costaneres a través de xarxes de sensors avançats. El sensor desplegat per Telefónica Tech és una extensió d'aquesta experiència aplicada a un esdeveniment esportiu de gran visibilitat.