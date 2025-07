La construcció impulsa l'augment d'empreses i treballadors a Terrassa

El teixit productiu i el mercat de treball a Terrassa han evolucionat positivament el segon trimestre de l'any. Segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), a partir dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social, la ciutat va arribar a 30 de juny amb més empreses, assalariats i autònoms que tres mesos abans.

El nombre d'empreses establertes a Terrassa va augmentar lleugerament entre el març i el juny. En concret, la ciutat va tancar el segon trimestre de l'any amb 5.504 comptes de cotització de la Seguretat Social, 14 més que els que es comptabilitzaven en finalitzar el primer trimestre. L'augment va ser d'un 0,26%.

Atenent les dades de l’Idescat, l’increment s’explica per l’evolució en el sector de la construcció, que ha guanyat 29 empreses. L’agricultura ha sumat un centre ocupador respecte dels que tenia el primer trimestre, mentre que el sector serveis n’ha perdut deu i la indústria, sis. Amb tot, la ciutat compta ara amb 3.977 empreses en el sector serveis, 865 en la construcció, 651 en la indústria i 11 en l’agricultura.

Si la comparació es fa tirant un any enrere, la pujada general ha estat encara més pronunciada, ja que el juny del 2024 va acabar amb 5.455 empreses a Terrassa. Ara en són 40 més (+0,90%). Per sectors, tots han guanyat companyies menys la indústria, que n'ha perdut 14.

Treballadors

Pel que fa als autònoms –els resultats estan arrodonits a valors múltiples de cinc i algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació–, Terrassa ha arribat a mitjan any amb 13.435 treballadors inscrits en aquest règim especial. L'actual nombre de treballadors per compte propi actual supera el del primer trimestre d’enguany en 75 i el d’un any abans en 90.

L'agricultura es manté en els mateixos 30 que ara fa un any, però n'ha perdut cinc respecte del març. La indústria, amb 1.155, n'ha sumat 20 l'últim trimestre, però en la comparació anual en té cinc menys. La construcció supera en deu als del primer trimestre i en 55 els del juny del 2024 i se situa en 2.180; mentre que en els serveis arriben a 10.070, 45 més que al març i 80 més que el juny de l'any passat.

Pel que fa als assalariats que treballen a la ciutat –els resultats també estan arrodonits a valors múltiples de cinc i algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació–, tots els sectors han experimentat creixements el darrer trimestre, a excepció de la indústria, que n'ha perdut deu, baixant fins als 10.515, que són 105 menys que un any abans. On l'augment intertrimestral ha estat més pronunciat en termes absoluts és en els serveis, que han crescut fins als 60.580 treballadors per compte d'altri, 615 més que al març d'enguany però 60 menys que el juny del 2024. L'agricultura ha arribat als 60 assalariats, cinc més que el primer trimestre i també cinc més que un any abans. En la construcció són 6.710, 305 més que al març i 565 més que a mitjan any passat.

Així, en el global els treballadors per compte aliena que treballen a Terrassa són 77.870, 925 més que al primer trimestre i 405 més que el segon trimestre de l'any passat.

Amb aquestes dades, l’estructura productiva de Terrassa representa el 21,6% de la vallesana. Els assalariats que treballen a la ciutat són el 21% dels de la comarca i els autònoms, un 21,7%.