El BBVA eleva el benefici un 9%, fins als 5.447 milions el primer semestre

El BBVA ha guanyat 5.447 milions entre gener i juny, un 9% més que el mateix període que l'any passat i un 31% a tipus de canvi constants, segons ha comunicat l'entitat aquest dijous. El banc ha atribuït aquests resultats al dinamisme de l'activitat a Espanya i Mèxic. Enmig de l'opa al Banc Sabadell, el BBVA ha anunciat que espera obtenir uns beneficis acumulats de 48.000 milions d'euros fins al 2028 i que té previst repartir dividends –en efectiu o amb recompra d'accions– per valor de 36.000 milions. D'aquesta quantitat, 24.000 milions serien distribucions ordinàries –assumint que el banc abona un "payout" de màxim el 50%– i els 12.000 restants serien capital excedent per sobre el 12% del CET1.

Segons el banc, entre 2025 i 2028 disposarà de 49.000 milions, dels quals 39.000 milions en capital de forma orgànica en aquests quatre anys i 5.000 milions d'euros addicionals a través d'operacions de titulació o transaccions de transferència de risc. A més, ja compta amb un excés de capital sobre el ràtio CET 1 del 12% de 4.500 milions d'euros al tancament del 2024.

En els sis primers mesos de l'any, el marge brut va ser de 18.034 milions d'euros a canvis constants, és a dir, un 20% més. El marge d'interessos va arribar als 12.607 milions d'euros, un 10% més interanual, amb creixements d'activitat molt destacats a Espanya i Mèxic, amb increments del 6,3% i l'11,7%, respectivament. Pel que fa a les comissions netes, van pujar un 18%, fins als 4.010 milions d'euros per l'impuls dels negocis de mitjans de pagament i gestió d'actius.

El marge d'interessos i comissions, que representa els ingressos recurrents del negoci bancari, va registrar un increment del 12%, fins als 16.617 milions d'euros.

D'altra banda, les despeses d'explotació van registrar un augment interanual del 10%, fins als 6.787 milions d'euros, un augment que està per sota de la inflació mitja dels darrers 12 mesos en els països en què el grup BBVA hi té presència; i el marge net es va situar en 11.247 milions d'euros, un 26% més.

Per últim, el deteriorament d'actius financers va augmentar un 10% interanual pel creixement del crèdit en els segments més rendibles. Segons el banc, els indicadors de risc es van mantenir estables, concretament el cost de risc acumulat en el semestre va ser de l'1,32% i la taxa de morositat en un 2,9% a 30 de juny.

Amb tot, el benefici de l'entitat va ser de 5.447 milions d'euros, un 9% més que el mateix període del 2024 i un 31% més si es compara a tipus constants, és a dir, sense tenir en compte la variació de les divises. Pel que fa només al segon trimestre, el benefici atribuït va arribar als 2.749 milions d'euros, un 18% més.

El banc presenta el seu full de ruta independent mentre espera el desenllaç de l’opa

El conseller delegat de BBVA, Onur Genç, ha defensat aquest dijous que la seva entitat "passarà pàgina" i executarà el seu "increïble pla" fins a 2028 si finalment l'oferta pública d'adquisició (OPA) sobre Banc Sabadell no es tanca al seu favor. En la conferència amb analistes per a presentar els resultats del primer semestre, Genç ha recalcat que els objectius que ha publicat la seva entitat corresponen al projecte en solitari de BBVA sense incloure a Sabadell: "Si no es tanca la compra, aquests són els objectius que ens marquem", ha comentat.

"Aquest és un pla 'stand-alone'. No reflecteix res de Sabadell. Volíem assegurar-nos que el nostre valor intrínsec independent es reflectís plenament en aquestes xifres", ha explicat Genç, que ha rebutjat de moment donar més dades sobre l'impacte d'una possible integració de Sabadell. Ha recordat que l'entitat va anunciar recentment la seva intenció de publicar el fullet i iniciar el període d'acceptació de l'OPA a primers de setembre i serà en aquest moment quan BBVA doni els números de la integració. Ha avançat, a més, que realitzarà una conferència d'analistes per a explicar els detalls.