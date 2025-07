Cirsa tanca l’estabilització de la seva sortida a borsa amb normalitat

Cirsa ha tancat amb normalitat el procés d'estabilització després de la seva sortida a borsa, que es va fer efectiva el passat 9 de juliol. Segons ha comunicat oficialment la multinacional terrassenca del sector del joc i l'entreteniment, el banc inversor Morgan Stanley Europe SE, encarregat d’estabilitzar el preu de les accions en els primers dies de cotització, no ha necessitat intervenir de manera significativa.

Fins al 17 de juliol, com a agent estabilitzador per compte de les entitats asseguradores, Morgan Stanley ha dut a terme operacions d'estabilització sobre les accions ordinàries de Cirsa en els mercats espanyols de Barcelona, Madrid, Bilbao i València, així com en altres sistemes de negociació autoritzats. Aquestes operacions s'han realitzat conforme al que s'estableix en el Reglament sobre abús de mercat de la UE.

Durant aquest període, el preu de l'acció s'ha mantingut proper als 15 euros fixats en l’oferta inicial, tot i petites oscil·lacions. El mínim va ser de 14,39 euros, registrat l'últim dia.

Com a conseqüència de les mesures d'estabilització, Morgan Stanley no ha exercit l’opció de sobreassignació (coneguda com a "green shoe"), un mecanisme habitual que permet estabilitzar el preu si hi ha molta demanda o comprar les accions més barates si el preu cau i fer d’amortidor de caigudes. Aquesta opció li hauria permès adquirir fins a 4.532.817 accions ordinàries existents de la societat, atorgats per l'accionista únic de Cirsa, LHMC Midco S.à r.l., que ara seran retornats a aquesta entitat per a complir amb l'acord de préstec de valors prèviament establert.

Sai Aanandha Shankhar, vicepresident de Compliment aMorgan Stanley Europe, recalca que l'operació s'ha dirigit exclusivament a inversors qualificats i no ha implicat cap mena d'oferta en jurisdiccions com els Estats Units, el Canadà, el Japó o Austràlia.

En un altre comunicat, Cirsa ha anunciat que ha procedit a amortitzar, utilitzant els ingressos nets de l'Oferta inicial d'accions ordinàries, l'import principal pendent de 285.000.000 euros dels seus bons sènior garantits a tipus variable amb venciment el 2028.