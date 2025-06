Cirsa debutarà a borsa amb un preu de 15 euros per acció

Cirsa ha fixat el preu de la seva sortida a borsa en els 15 euros per acció, de manera que la capitalització després de l'ampliació de capital ascendeix fins als 2.520 milions d'euros. Així n'ha informat la companyia terrassenca especialitzada en joc i oci aquest dilluns en un comunicat, on recorda que l'oferta està pendent de l'aprovació per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Un cop el regulador publiqui el fullet, allà hi constaran els detalls sobre la sortida i el calendari previst.

Com va anunciar la multinacional propietat de Blackstone el passat 18 de juny, l'oferta consistirà en una oferta de subscripció d'accions de nova emissió amb l'objectiu d'obtenir uns fons bruts de 400 milions d'euros, amb uns ingressos nets d'aproximadament 375 milions d'euros que s'utilitzaran principalment per a accelerar l'estratègia de creixement de Cirsa i enfortir la seva estructura de capital mitjançant la reducció del seu palanquejament. A més, l'oferta inclourà una oferta de venda d'aproximadament 53 milions d'euros destinada únicament a liquidar impostos i altres despeses associades amb la reestructuració de les participacions dels directius. L'oferta de venda serà realitzada per LHMC Midco en benefici indirecte final de determinats empleats i directius actuals i anteriors de Cirsa, que posseiran directament aproximadament el 4% del capital social després de l'oferta i la reorganització de la seva inversió existent a Cirsa.

Així, la companyia amb seu a la carretera de Castellar ofereix 26.666.667 accions de nova emissió, equivalents a 400 milions d'euros, i LHMH Midco ofereix 3.552.113 accions existents, equivalents a 53 milions d'euros, per la qual cosa l'oferta consistirà en un total de 30.218.780 accions, equivalents a 453 milions d'euros al preu de l'oferta.

A més, LHMC Midco concedirà una opció de compra a Morgan Stanley Europe SE en la seva qualitat d'agent estabilitzador per a adquirir fins a 4.532.817 accions addicionals, que representen el 15% de les accions ofertades inicials, en un termini de 30 dies naturals a partir de l'inici de la negociació de les accions ales borses de valors.

L'empresa, LHMC Midco, els consellers i determinats empleats i directius acordaran determinats compromisos de "no transmissió" (lock-up) amb els "managers" durant un determinat període. Aquest període començarà en la data de signatura del contracte d'assegurament i finalitzarà 180 dies naturals des de l'admissió (en el cas del grup i LHMC Midco) i 365 dies des de l'admissió (en el cas dels consellers i uns certs empleats i directius actuals i anteriors de Cirsa), en cada cas subjecte a determinades excepcions o dispensa per majoria dels "joint global coordinators".