Cirsa s'estrena a borsa: "Tenim un recorregut a l'alça important"

Cirsa ha debutat aquest dimecres a la borsa espanyola amb números verds. Les accions de la multinacional terrassenca han obert amb lleugeres alces en el seu primer dia de cotització, superant el preu inicial de 15 euros per títol. Instants després del toc de campanya, han pujat fins als 16 euros, per continuar oscil·lant després entre aquests dos valors. A les 13.02 hores, se situaven en els 15,12 euros.

L’empresa, fundada a Terrassa l’any 1978 i especialitzada en el sector del joc i l’entreteniment, s'ha estrenat al parquet de Barcelona, Madrid, Bilbao i València amb una valoració de 2.520 milions d'euros. Ha protagonitzat el segon salt al mercat continu d’un negoci català en els darrers 14 mesos. L’altre va ser Puig a principis de maig del 2024. La multinacional de perfumeria i cosmètica va ser, en el seu moment, la sortida més gran al mercat de valors europeu de l’any.

El debut de l’empresa egarenca de joc i l’oci és més modest, però s'encara amb bones perspectives. L’operació ha començat amb el tradicional toc de campana a la seu de la Borsa de Barcelona, protagonitzat pel president executiu de Cirsa, Joaquim Agut. Durant la cerimònia celebrada a l'edifici d'intercanvi de valors del passeig de Gràcia, el directiu ha explicat que se senten "totalment preparats" per fer el pas "tot i la incertesa dels mercats actuals". "Esperem que ens segueixin moltes més empreses en aquest camí. El nostre país ho necessita", ha afegit.

En paral·lel, Agut ha assenyalat que l'objectiu és augmentar la velocitat de creixement de l'empresa i reduir-ne el deute, amb la finalitat de continuar creant valor, textualment, per als seus accionistes, empleats i la societat. "Després de 47 anys d'història i 20 anys de cotització en els mercats de deute, aquesta nova etapa suposarà consolidar la nostra posició com a grup internacional amb una diversificació única en la nostra indústria", ha mencionat.

Després, en declaracions a la premsa, Agut ha assegurat que veu un "recorregut a l'alça important" del preu de la companyia. "Quan vam veure la demanda que havia generat, d'alguna forma vam pronosticar que ens aniria bé", ha dit, tot celebrant que la sortida a borsa ha complert amb les expectatives de l'empresa.

Agut ha detallat que la multinacional ha debutat als parquets "amb un preu competitu" en comparació amb altres empreses del sector cotitzades en altres països i ha mencionat que entenen que "tenim un recorregut a l'alça important i com que serem capaços de continuar aconseguint cada trimestre el compliment dels compromisos que tenim i que hem tingut en els últims 19 anys –en referència al pla estratègic que van llançar el 2006–, crec que les coses haurien d'anar bé".

El president executiu de Cirsa ha recordat els inicis de la firma el 1978 a Terrassa quan la família Lao "va començar fabricant i instal·lant màquines recreatives en el canal d'hostaleria a Espanya" i ha destacat també el suport de Blackstone des del 2018 –quan aquest fons d'inversió nord-americà va adquirir la companyia–, "amb el qual hem sabut donar el salt a l'entorn digital".

Plans de futur

El directiu ha afegit que ara els principals plans de futur de la firma passen per "consolidar el creixement en els mercats on estem i abordar-ne algun de nou", ja que el debut borsari els permet optar a una nova font de finançament, i reduir el deute, amb l'objectiu de situar-lo entre 2 i 2,5 vegades l'ebitda, enfront de les 2,7 vegades actuals.

D'altra banda, Agut ha revelat que fins a 250 inversors internacionals han format part de l'operació i ha confirmat l'entrada en l'accionariat de Cirsa de Bankinter Gestión de Activos, BlackRock, Fidelity, Norges Bank Investment Management (Nbim), Santander Asset Management (Santander AM) y UBS Asset Management (UBS AM), tal com ha avançat "Expansión" aquest dimecres.

L'acte ha comptat amb la presència de treballadors, directius, accionistes, bancs i auditors de la companyia egarenca, així com d'algunes autoritats, com Jordi Ballart, l'alcalde de Terrassa, "la ciutat que va veure néixer Cirsa el 1978 i des d'on al llarg dels anys ens hem desenvolupat i obert al món", ha indicat Agut, per després assegurar que la sortida a borsa de l'empresa no alterarà la vinculació d'aquesta amb el municipi. " A mi em sabria molt greu. Jo soc terrassenc. Hem estat sempre a Terrassa, ens hi trobem molt bé i hi estem molt tranquils. No hi ha cap raó, ans al contrari", ha exposat.

Per la seva banda, el CEO de BME, Juan Flames, ha recordat que Cirsa és la tercera companyia que surt enguany a borsa. De la firma egarenca n'ha destacat el seu "atractiu". "Cirsa és lider en el seu sector, amb més de quatre dècades de trajectòria. Ofereix un entreteniment responsable i experiències úniques en tots els països on opera. Desenvolupa la seva activitat exclusivament en mercats regulats i està present en onze països. Dona feina a més de 15.000 professionals compromesos amb un model d'oci responsable i sostenible. Prova del seu atractiu com a empresa cotitzada és la rapidesa amb la qual s'ha produït la seva col·locació", ha indicat.

Flames ha defensat el paper dels mercats financers com "un dels mecanimes més adequats per impulsar el creixement empresarial". "Són un motor de transformació econòmica sòlid i transparent que permet a les empreses augmentar la seva mida de forma sostenible i recurrent", ha dit, per acabar el seu parlament felicitant Cirsa "per aquesta important fita en la seva història i per la demostració de fortalesa i solvència que suposa la seva sortida a borsa".

L’empresa ha decidit col·locar un 18% del seu capital, ampliable fins al 20,7% en cas d’activació de l’opció de sobreassignació. La multinacional del joc i l’oci, adquirida el 2018 per Blackstone, culmina així els nombrosos intents de cotitzar al mercat borsari dels últims anys. L’objectiu principal de l’operació, com ja havia avançat la companyia ha recordat aquest dimecres Agut, és reduir l’endeutament del grup i continuar amb l’estratègia de creixement.

Cirsa es converteix en l'única companyia amb seu actualment a Terrassa que cotitza al mercat continu. Amb domicili a la ciutat hi ha una altra empresa cotitzada, Vytrus Biotech, però les accions d'aquesta biotecnològica es negocien al BME Growth, mercat alternatiu dissenyat per a pimes amb potencial de creixement.