Damm s’incorpora a la comunitat empresarial de la Cecot

Damm i Cecot han signat un acord de col·laboració pel qual la companyia s’incorpora a la comunitat empresarial de la patronal, reforçant així la vinculació entre ambdues. Ho han formalitzat el president de la Cecot, Xavier Panés, i el director general de Damm, Jorge Villavecchia, i així estableixen una línia de col·laboració per a “desenvolupar iniciatives conjuntes, compartir coneixement i generar valor per a les empreses associades”.
Panés ha explicat que “aquesta col·laboració amb Damm reforça la nostra voluntat d’establir aliances amb empreses referents i de generar espais de trobada que permetin enfortir els vincles amb el teixit empresarial”. A més, ha subratllat que “incorporar empreses com Damm a la comunitat de la Cecot és una oportunitat per oferir nous continguts, experiències i punts de vista als nostres associats. L’objectiu és que aquestes col·laboracions es tradueixin en valor real per a les empreses i els professionals que formen part de la nostra xarxa”.
Per la seva banda, Villavecchia ha assegurat que aquest acord els permetrà contribuir a la generació de valor per al conjunt de la societat i ha reafirmat el seu compromís amb un ecosistema empresarial “fort, dinàmic i amb capacitat per a construir el futur”.
Nova etapa
La primera col·laboració entre Damm i la Cecot es va concretar el 8 d’octubre, amb el patrocini de la 31 Nit de l’Empresa organitzada per la patronal a Sant Cugat del Vallès. Sota el lema “Inconformisme en acció”, l’esdeveniment va tornar a reunir representants del teixit empresarial i institucional en una trobada dedicada a reconèixer la trajectòria, l’esforç i la contribució de les empreses i els professionals al desenvolupament econòmic i social.
La participació de Damm com a patrocinadora s’emmarca en aquesta nova etapa de col·laboració amb la Cecot i posa de manifest la voluntat de les dues organitzacions d’establir vincles amb el teixit empresarial català