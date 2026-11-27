La segona convocatòria del 2026 del programa d’acceleració empresarial Impulsa Startup de la Cambra de Comerç de Terrassa arriba a la recta final. Els nou projectes participants presentaran dilluns els seus models de negoci davant d’inversors per accedir a finançament que els permeti avançar en el desenvolupament dels seus negocis en una jornada a la seu de l’entitat en què les dues iniciatives més ben valorades pel comitè d’avaluació rebran premis de 4.800 i 1.600 euros, respectivament.
Quatre dels projectes són de la demarcació de la Cambra: dos de Sant Cugat del Vallès, un de Terrassa i un de Matadepera. Completen la convocatòria quatre projectes de Barcelona i un de Barberà del Vallès. Les propostes aborden àmbits com la salut i el benestar, l’educació i la formació, els recursos humans i la gestió empresarial, amb presència de la intel·ligència artificial. Els equips han rebut mentories i acompanyament en àrees clau com l’estratègia de negoci, el màrqueting, les finances, el desenvolupament de clients, la internacionalització i l’accés a finançament.
Amb aquesta segona convocatòria, seran 16 els projectes que hauran passat pel programa durant el 2026, 11 dels quals de la demarcació de la Cambra. En la primera, celebrada al juny, FAWE 2025, de Sant Cugat, i Good Microbiome, de Matadepera, van obtenir el primer i el segon premi. Els guanyadors del primer premi de totes dues convocatòries optaran a una semifinal estatal i a presentar els seus projectes al 4YFN 2027.