Quina és la millor manera de contactar amb possibles clients i guanyar-se la seva confiança? Com es pot aconseguir que un producte que es ven una sola vegada generi ingressos recurrents? Aquestes han estat algunes de les qüestions que han sorgit en el “
demo day “de l’ Emprèn UPC Terrassa celebrat aquest dimecres al Vapor Gran. Quatre projectes sorgits d’aquest programa d’acompanyament han exposat els seus negocis i els reptes que tenen davant d’un públic format per inversors, emprenedors i representants d’entitats empresarials i l’ecosistema innovador que els han fet reflexionar, entre preguntes, recomanacions i possibles vies de col·laboració.
Daniel Cámara i Isidro Bosom han presentat Láurea Solar, un servei per a empreses del sector fotovoltaic que recopila i filtra l icitacions públiques per identificar les convocatòries que més se’ls ajusten. Els informes setmanals també recullen les adjudicacions, és a dir, quines empreses han guanyat els concursos i per quant. La proposta vol estalviar als instal·ladors, les enginyeries i EPC hores de consulta, però tenen el repte de trobar el canal més eficient per arribar als clients i guanyar-se la seva confiança. Entre les propostes, s'ha aputat a elaborar una base de dades d’empreses potencials i identificar-hi les persones de contacte, així com buscar acords amb gremis, col·legis professionals i fires sectorials. També s'ha suggerit estudiar la possibilitat d’ampliar el servei i acompanyar en la preparació de les licitacions. IA per a immobiliàries
Gerard Barrull ha donat a conèixer Sellebrate, un servei d’agents d’ intel·ligència artificial per a agències i agents immobiliaris que ajuda a trobar propietaris que venen sense agència i contractar-hi, penjar propietats en portals o guardar notes postvisita a partir d’una nota de veu. Ja tenen alguns clients i han firmat una prova pilot amb una xarxa de franquícies. La conversa amb el públic es va centrar en com arribar a immobiliàries més grans. S'ha recomanat acostar-se a les franquícies a través dels responsables de les oficines locals, fer campanyes publicitàries molt segmentades a LinkedIn, reservar dominis alternatius per fer campanyes de correu massiu i protegir la reputació del domini principal i contactar amb immobiliàries que publiquen ofertes de feina com a possible via per presentar-los una alternativa.
Gerard Barull, de Sellebrate
Lluís Clotet
Carles Vilumara ha explicat el funcionament de Lupo Rooms, una plataforma que connecta estudiants que es desplacen a altres ciutats europees amb habitacions de residències, operadors professionals i propietaris particulars. El servei centralitza la cerca, la reserva, el pagament i el contracte, i posa l’accent en la seguretat dels allotjaments: “Totes les nostres habitacions són habitacions verificades per nosaltres”, ha remarcat. El projecte creix amb ingressos propis i el repte que Vilumara ha plantejat ha estat com començar a ampliar l’equip. Les aportacions del públic han apuntat a prioritzar les incorporacions comercials, buscar fórmules per desestacionalitzar la demanda amb prereserves i ampliar els serveis de la plataforma amb informació o assessorament sobre les assegurances de responsabilitat civil que alguns països exigeixen als estudiants d’Erasmus.
El darrer projecte ha estat
May One, presentat per Oriol Santiago. La “start-up” ha desenvolupat un dispositiu connectat a la motocicleta que permet ajustar la tensió de la cadena des d’una aplicació mòbil. El repte que ha plantejart ha estat com incorporar ingressos recurrents a un model basat en la venda puntual del dispositiu. S'ha debatut sobre el paper dels concessionaris com a canal de venda d’un producte que redueix la necessitat de passar pel taller. Entre les aportacions del públic, s'ha proposat buscar socis comercials del sector dels accessoris.
El "demo day" s’emmarcava en la celebració dels
deu anys de l’Emprèn UPC Terrassa, una iniciativa liderada per la UPC amb la col·laboració de l’ Ajuntament de Terrassa. El programa fomenta l’emprenedoria entre l’estudiantat universitari i la ciutadania, facilita la creació d’empreses i connecta el coneixement generat a la universitat amb el teixit econòmic del territori. Ho fa mitjançant l’acompanyament i la mentoria dels projectes, que al llarg d’aquesta dècada han sumat 107 iniciatives acompanyades i 15 milions d’euros de finançament.