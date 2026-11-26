La biotecnològica terrassenca Vytrus Biotech ha estat seleccionada per formar part del SIX European Growth Program, una nova iniciativa del grup SIX, propietari de BME, que vol augmentar la visibilitat internacional de les empreses cotitzades de creixement i facilitar-ne el contacte amb inversors d'arreu del món. L'empresa terrassenca, especialitzada en ingredients actius d'origen biotecnològic per a la indústria cosmètica, s'incorpora així a una primera promoció de 31 empreses d'Espanya, Suïssa i el Regne Unit.
El programa, presentat aquest dilluns, 23 de novembre, agrupa companyies cotitzades a BME, SIX Swiss Exchange i Aquis Stock Exchange, de Londres, amb capitalitzacions d'entre 100 i 1.000 milions en les respectives monedes. La iniciativa busca acostar empreses de petita i mitjana capitalització a una base més àmplia d'inversors internacionals i donar suport als seus plans d'expansió.
La selecció es basa en criteris com la capitalització, la liquiditat de les accions en circulació, el sector d'activitat i el creixement dels ingressos o de l'ebitda. També es tenen en compte l'activitat en àmbits com la tecnologia digital i la biotecnologia o les sortides recents a borsa. Segons SIX, més del 40% de les empreses escollides pertanyen als sectors de la tecnologia digital i la biotecnologia.
La incorporació comporta la designació SIX European Growth Company i l'entrada al nou SIX European Growth Index, un índex que agrupa les companyies participants perquè els inversors les puguin identificar i seguir conjuntament. La inclusió no altera el mercat on cotitza Vytrus, que continua negociant-se a BME Growth, on va debutar el 2022.
Entre els avantatges del programa hi ha la participació en accions de promoció i relació amb inversors a escala europea, inclòs un esdeveniment previst per al 2027. També ofereix accés preferent a serveis d'anàlisi i distribució d'informació a través de la xarxa d'inversors d'Edison, a inversors nord-americans mitjançant OTC Markets i a eines d'informació de mercat i formació de l'Institut BME.
"Formar part del SIX European Growth Program és un reconeixement a la trajectòria de creixement rendible de Vytrus i a la nostra aposta per la biotecnologia", ha assenyalat Albert Jané, conseller delegat i cofundador de la companyia. Segons ha afegit, la iniciativa li obre les portes a inversors de tot Europa en un moment en què avança cap a un model multitecnològic i prepara una nova etapa de creixement industrial.