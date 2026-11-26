L'Associació d'Empreses d'Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya (Aseitec), vinculada a la Cecot, denuncia la improvisació i la manca de coordinació normativa amb què, al seu parer, l'Administració estatal està deplegant el sistema Verifactu i la factura electrònica. L'entitat sosté que els canvis en els requisits tècnics i els ajornaments successius perjudiquen els proveïdors de sistemes informàtics de facturació, que han destinat recursos al desenvolupament i l'adaptació dels seus productes per respondre a les exigències normatives, posteriorment modificades o ajornades.
Segons l'associació, aquesta situació comporta inversions que poden quedar desaprofitades, pèrdues de productivitat i dificultats per planificar els desenvolupaments. També alerta que la incertesa normativa pot deteriorar la relació entre els proveïdors informàtics i els seus clients, que sovint els responsabilitzen dels problemes derivats dels canvis de criteri de l'Administració.
El president de l'Aseitec, Carlos Cosials, critica la falta de consideració del Govern espanyol envers el sector. "Estem farts de la manca de consideració de l'administració pública de l'Estat vers els afers digitals", afirma. Cosials considera que aquesta actitud evidencia poca sensibilitat envers la importància de la tecnologia en l'activitat empresarial i "soscava la productivitat".
L'entitat fa seu el posicionament de la Confederació Espanyola d'Empreses de Tecnologies de la Informació, Comunicacions i Electrònica (Conetic), de la qual forma part, i reclama una estratègia estatal que abordi conjuntament les obligacions de Verifactu i la factura electrònica. L'Aseitec considera que les dues normatives s'han de desplegar amb criteris tècnics coherents i tenint en compte la seva vinculació, així com el marc europeu de digitalització de l'IVA (ViDA).
Entre les seves demandes, també planteja aprofitar l'ajornament de Verifactu fins al 2028 per concretar definitivament els requisits tècnics i establir un calendari realista. A més, reclama estudiar compensacions per les inversions afectades pels canvis normatius i impulsar incentius que facilitin l'adaptació de les empreses.
L'associació defensa que l'Administració ha de proporcionar un marc estable i previsible perquè les empreses tecnològiques puguin planificar els desenvolupaments i les inversions necessaris per a la transformació digital.