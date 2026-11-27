Eurofragance continua ampliant la seva activitat a l’Àsia. La multinacional vallesana de fragàncies, amb seu a Sant Cugat del Vallès i planta de producció a Rubí, ha inaugurat un nou centre a Shanghai per reforçar les seves capacitats locals i apropar els serveis tècnics als clients xinesos. La companyia també ha nomenat Carol Li Lin directora general al país, des d’on liderarà l’estratègia comercial i les operacions, amb l’objectiu d’accelerar el creixement en un mercat en plena evolució, assenyala l’empresa.
Les noves instal·lacions, situades al districte de Minhang, disposen d’un laboratori d’aplicació i mostreig que permetrà treballar més a prop dels clients i agilitzar la introducció de noves fragàncies al mercat xinès. El centre reforçarà els serveis de desenvolupament, màrqueting, avaluació de fragàncies i preparació de mostres, i donarà cobertura als segments de perfumeria, ambientació, cura personal i productes per a la llar.
Des del 2019
L’obertura s’emmarca en l’estratègia de creixement de la companyia al país, on és present des del 2019. Eurofragance preveu, a més, duplicar la dimensió de l’equip local durant el pròxim any per acompanyar l’expansió del negoci.
Li Lin, que anteriorment havia ocupat càrrecs directius a Sozio Fragrance i Firmenich Aromatics, dirigirà els equips de vendes, màrqueting i desenvolupament de fragàncies. “El mercat xinès de les fragàncies està desenvolupant una identitat pròpia, amb consumidors cada vegada més exigents amb els productes que trien”, assenyala la nova responsable. La directiva destaca especialment les oportunitats que ofereix l’aparició de marques locals, que estan introduint fragàncies adaptades als gustos dels consumidors xinesos amb més rapidesa. “La nostra oportunitat no és simplement respondre a aquests canvis, sinó treballar al costat de les marques xineses mentre defineixen el que vindrà”, detalla.
Balwinder Rolley, directora general de la regió Àsia-Pacífic d’Eurofragance, assegura que la Xina és un mercat estratègic per al grup i afirma que “el ràpid desenvolupament de les marques locals de perfumeria, productes per a la llar i cura personal crea un potencial important per al nostre negoci”.
El juny, la multinacional va anunciar un acord amb el grup suís Givaudan perquè n’adquirís una participació majoritària.