La profecia de Lagarde

L’abril del 2023, Christine Lagarde profetitzava sobre la creixent tensió entre els Estats Units d’Amèrica i la Xina, per l’hegemonia mundial. Deia ja que aquesta situació conduiria a la fragmentació dels països en dos blocs. Amb l’arribada de Trump, l’estratègia dels EUA s’ha dirigit cap a les coaccions, més que cap a una negociació tradicional de manera que els aranzels estan servint per pressionar els països perquè es desenganxin de la Xina i, per tant, triïn entre els EUA o la Xina. Alhora, en les negociacions també s’està pressionant per usar la tecnologia i l’escut militar dels EUA en lloc de la xinesa, mentre la Xina ho està fent acostant-se als països limítrofs o no, amb el programa BRI (Belt and Road Iniciative), anomenat de la ruta de la seda, que a 68 països està creant infraestructures per continuar essent el principal exportador del món, amb superàvit comercial a 172 països diferents.

Les conseqüències d’aquest trencament estan fent que la producció es dissemini i desglobalitzi parcialment, augmentant costos. Seguim els grans blocs consumistes dels EUA i d’Europa, depenent de moltes matèries primeres, moltes d’elles dominades per la Xina, fet que els està fent formar part de les negociacions, especialment per part dels EUA i Europa. Mentrestant, la Xina intenta trencar l’hegemonia del dòlar nord-americà, l’escut militar dels EUA i el sistema de pagaments Swift occidental, però no ho té fàcil, ja que no hi ha acceptació d’altres monedes de reserva diferents del dòlar, a no ser en tot cas l’euro, que donaria una nova oportunitat a Europa si sabem aprofitar-la. El venciment d’una quarta part del deute dels EUA aquest any, i que està en mans de la Xina, Japó i Europa, és una altra línia de negociació on Trump sembla que pretén la seva renovació i, a més, a tipus més baixos de l’actual i, per tant, aconseguint una rebaixa del seu deute total.

La situació està encara sense definir i això fa que, malgrat que els mercats van marcant algun màxim, la incertesa domini l’escena i els inversors estiguin encara esperant, amb poques posicions de renda variable, el moment en què s’esclareixi la situació. De moment, s’està tendint a treballar en renda fixa i en inversió global, ja que no sabem quina àrea geogràfica dispararà abans. De tota manera, els resultats empresarials marcaran clarament l’evolució futura.