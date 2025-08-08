El BBVA admet riscos i revisa les sinergies de l’opa al Sabadell

El BBVA ha admès que “no pot garantir” tots els beneficis esperats en l’opa al Banc Sabadell i reconeix també “incertesa” i “riscos” en l’operació i, fins i tot, en el seu eventual fracàs. En una actualització al seu fullet publicada a la CNMV l’endemà que el Sabadell aprovés la venda de TSB i un macrodividend històric, el BBVA diu que està “revisant les sinergies de costos operatius i de finançament” de l’opa. El banc basc afirma en el document que “és possible que el grup no conclogui l’oferta o altres operacions en curs o futures, en el moment oportú”, reiterant que d’acord amb la llei pot “desistir” de l’opa al Sabadell.
El BBVA manté que integrar el Sabadell “crea valor per als accionistes” malgrat les condicions imposades pel Consell de Ministres, que avisa que “retardarien la implementació de les sinergies derivades de la fusió”, que s’hauria d’ajornar entre 3 i 5 anys. Tot i això, calcula que la fusió es completaria entre sis i vuit mesos després del final del període de veto fixat pel govern espanyol.
El banc també alerta que la integració operativa, amb la migració del sistema informàtic del Sabadell a l’entitat basca, podria resultar “especialment difícil i complexa” i “desviar substancialment el temps, l’atenció i els recursos de la direcció”, suposant alhora “més costos” dels previstos. Assenyala dificultats per a la integració del personal, les operacions i els sistemes, així com una possible “desviació de l’atenció” del personal, canvis en la cultura corporativa i pèrdua de clients i relacions comercials.