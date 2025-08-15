Terrassa activa el Pla d'emergència municipal en alerta per risc de calor intensa

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha activat el Pla d'emergència municipal en alerta per risc de calor intensa. Ho ha fet atenent al comunicat del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). L’alerta es fa extensible a tot el cap de setmana, de manera que l’Ajuntament també obrirà de manera excepcional els centres cívics Montserrat Roig, Maria Aurèlia Capmany i Avel·lí Estrenjer el diumenge 17 d’agost. Aquests tres equipaments s'han obert aquest divendres i també ho estaran dissabte.
Es recomana, especialment a la població més vulnerable, no sortir de casa a les hores de màxima insolació, així com seguir els consells d’autoprotecció, com evitar exposar-se al sol, refrescar-se i hidratar-se constantment.
Segons la darrera actualització emesa pel CECAT, a Terrassa el risc és moderat per divendres i dissabte des de les 8 fins a les 20 hores. Diumenge, el risc previst a la nostra ciutat és alt per a la franja horària de les 8 a les 20 hores. Tenint en compte aquesta actualització, l’Ajuntament obrirà de manera excepcional tres centres cívics municipals climatitzats durant tot el cap de setmana, en horari ininterromput de 10.30 a 18.30 hores. Es tracta del Centre cívic Montserrat Roig, situat al Districte 2; el Centre cívic Maria Aurèlia Capmany, al districte 4, i el Centre cívic Avel·lí Estrenjer, al districte 5.
D’altra banda, els Agents Rurals han comunicat que, com a conseqüència de les actuals condicions meteorològiques, a partir d’aquest divendres correspon posar el Pla Alfa en nivell 2 a Terrassa.