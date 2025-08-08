Cirsa tanca el primer mes a borsa sense grans oscil·lacions

La multinacional terrassenca del sector del joc i l’oci Cirsa ha completat el seu primer mes com a cotitzada al mercat continu amb una evolució marcada per la cautela i la consolidació. La companyia ha superat aquests primers 31 dies amb un perfil prudent però sòlid, en un mercat que no ha mostrat grans oscil·lacions i amb un sector amb particularitats regulatòries i ètiques que marquen les expectatives.
Després del debut el 9 de juliol a un preu de sortida de 15 euros per títol, l’acció va experimentar un primer impuls que la va situar a 16 euros (+6,7%), però ràpidament va perdre força i va tancar aquell dia en el mateix preu de sortida. Durant les setmanes següents, el valor ha anat oscil·lant lleugerament, arribant a un mínim de 13,64 euros el passat 1 d’agost. En l’última setmana, però, ha recuperat terreny i ha tornat a situar-se entorn dels 15 euros. Aquest divendres ha tancat en 15,45. Aquest preu situa la capitalització de mercat per sobre dels 2.550 milions d’euros.
Amb la seva sortida a borsa i l’oferta pública de venda (OPV), Cirsa buscava obtenir uns fons bruts de 400 milions d’euros, amb uns ingressos nets d’aproximadament 375 milions, per a accelerar l’estratègia de creixement i enfortir la seva estructura de capital mitjançant la reducció del seu palanquejament. El fons Blackstone, que va adquirir la companyia el 2018, continua controlant prop del 80% del capital.
Els indicadors financers de Cirsa són positius: Moody’s ha millorat recentment la seva qualificació creditícia, passant de B2 a B1 amb perspectiva positiva, gràcies a la reducció del palanquejament i una millor flexibilitat financera. Per la seva banda, l’agència de qualificació Standard & Poor’s ha elevat el ràting corporatiu de Cirsa i la seva qualificació de les emissions de bons vigents a BB- amb perspectiva estable, des de B+ amb perspectiva positiva.
Si la situació financera ho permet, la direcció de la firma terrassenca té previst començar a distribuir dividends entre els accionistes a partir del 2026, amb càrrec als beneficis del 2025. Segons es recollia al fulletó de la seva sortida a borsa, la companyia preveu destinar el 35% del benefici net al pagament de dividends, amb l’objectiu d’oferir una rendibilitat pròxima al 2%.
Tot això, però, està condicionat al fet que l’empresa aconsegueixi assolir un EBITDA de 750 milions d’euros durant aquest exercici.