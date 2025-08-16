El meteoròleg de Terrassa, Francesc Mauri, alerta: "En termes científics arriba l'infern"

El meteoròleg terrassenc de la televisió pública catalana, Francesc Mauri, alerta de la forta onada de calor que ja està patint tota Catalunya a les seves xarxes socials. "En termes seriosos i científics, arriba l'infern", assegura al seu compte d'X, on també menciona que el pitjor vindrà el diumenge. Ho fa adjuntant uns mapes on s'observa que, tret de la part més occidental dels Pirineus, que estan en unes també inusuals tonalitats groguenques, la resta del territori català està pintat d'un vermell fosc, que indica unes temperatures extremadament elevades.
L'home del temps de TV3 també aprofita per carregar contra els negacionistes del canvi climàtic: "Segons les xarxes socials: 'la calor de sempre'", ironitza el de Terrassa.
Amb tot, el Meteocat ha emès diverses alertes per altes temperatures durant tot el cap de setmana del 16 i 17 d'agost, les quals afecten a Terrassa. Durant les hores centrals de dissabte, la ciutat estarà en alerta taronja per calor molt intensa, a la que s'ha de sumar una altra alerta, en aquest cas groga, per les elevades temperatures que es preveuen per a la nit. Pel que fa al diumenge, Terrassa entrarà en alerta vermella màxima a partir de les 8 del matí i fins a les 20 hores del vespre.
En aquests dies amb episodis molt intensos de calor, les autoritats demanen a la població que es protegeixin dels cops de calor acudint a espais climatitzats, hidratant-se constantment tot i no tenir sensació de set, evitant dur a terme qualsevol tipus d'activitat física al sol i tractant de no passar gaire estona exposats al sol directament.