El BBVA decideix mantenir l'opa al Sabadell malgrat la venda de TSB i el macrodividend extraordinari

El BBVA manté l'opa al Sabadell malgrat la venda a la filial britànica TSB i el repartiment extraordinari d’un dividend valorat en 2.500 milions d'euros. Així ho ha anunciat en un comunicat a la CNMV aquest dilluns, en què el banc reconeix que ha analitzat els acords adoptats i la informació disponible i "no desisteix de l’oferta", malgrat el pla que la cúpula de l'entitat vallesana havia dissenyat per respondre a l'opa i, per tant, la manté vigent. El BBVA admetia la setmana passada que no podia garantir tots els beneficis esperats en l'opa al Banc Sabadell i reconeixia també "incertesa" i "riscos" en l'operació i, fins i tot, en el seu eventual fracàs.
Els accionistes del Sabadell van avalar la proposta de la direcció de vendre's a TSB, l'aposta que el Sabadell va fer pel Regne Unit l'any 2015. Si tot surt com preveu l'entitat, la presència al mercat anglosaxó acabarà amb una venda de la filial al Banc Santander, que ja té una important presència al país, per 3.300 milions d'euros. Aquesta operació podria concretar-se al primer trimestre de 2026. Segons la cúpula del Sabadell, la venda del banc hauria de generar un excedent de capital a caixa que es pot repartir entre els accionistes amb un dividend extraordinari de mig euro per acció. Uns diners que només cobrarien els que votin en contra de l’opa del BBVA.
En una actualització al seu fullet universal publicada a la CNMV l'endemà que el Sabadell aprovés la venda de la filial britànica TSB i un macrodividend històric, el BBVA assegurava està "revisant les sinèrgies de costos operatius i de finançament" de l'opa. El banc basc afirmava en el document que "és possible que el grup no conclogui l'oferta o altres operacions en curs o futures, en el moment oportú", reiterant que d'acord amb la llei pot "desistir" de l'opa al Sabadell.
El BBVA mantenia, però, que integrar el Sabadell "crea valor per als accionistes" malgrat les condicions imposades pel Consell de Ministres, que avisa que "retardarien la implementació de les sinergies derivades de la fusió" -que s'hauria d'ajornar entre 3 i 5 anys.
El conseller delegat del Sabadell, César González-Bueno, ja va insistir en la Junta extraordinària del 6 d'agost que el fulletó havia de recollir de forma transparent si els accionistes de l'entitat percebrien el 25% del valor en dividends i recompres, a més de si el percentatge assoliria el 40% fins al 2027. També va recordar la falta de claredat en aspectes com les sinergies i els costos, sobre les quals el Sabadell estima que serien "zero" els pròxims tres o cinc anys per les condicions interposades pel govern espanyol.