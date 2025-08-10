Oportunitat per a Europa?

Amb les polítiques de Trump, Europa s’ha vist forçada a emprendre reformes i inversions per no perdre el tren, i quedar totalment a l’ombra dels EUA.
La borsa europea, porta respecte a l’americana, un 30% de descompte, i en els últims 20 anys, el S&P500 ha obtingut una rendibilitat del 700%, o sigui, un 11% anual, mentre el MSCI Europa només un 280%, equivalent a un 7% anual.
Sembla que és l’oportunitat perfecta perquè Europa abordi canvis significatius en reformes fiscals, impuls a la innovació, disminució de la burocràcia i inversió pública en defensa i infraestructures per tornar a tenir un cert protagonisme dins del panorama mundial.
En primer lloc, sembla que Alemanya, ha posat fre al límit de deute que no li permetia abordar inversions imprescindibles per al creixement i expansió econòmica del país, i en conseqüència, de tot Europa.
S’està treballant en la simplificació de les normes de la UE, en una certa desregulació, per a temes de sostenibilitat i diligència deguda, reduint també les càrregues administratives en un 25% a les grans empreses i en un 35% a les petites i mitjanes, per fer front a aquest excés de burocràcia, amb un horitzó el 2029.
S’afronta un retard tecnològic, amb la necessitat d’inversió de mils de milions amb finançament públic per a la intel·ligència artificial, les tecnologies netes i els semiconductors, fent un esforç en la racionalització de la normativa i fent inversions més selectives i coordinades.
Veiem com la UE intenta que l’estalvi, i la mentalitat del petit estalviador, torni a ser la de l’emprenedor, per poder posar en circulació aquesta inversió privada, ja que estem quatre vegades per sota de la dels EUA. Els sectors que, en aquests moments, estan acaparant les inversions en renda variable europea són el sector financer, l’industrial especialment, on estem més forts, que és l’electrificació, l’eficiència energètica, l’automatització, la resiliència de les xarxes, les grans infraestructures, el sector de defensa i l’aeroespacial, i finalment el món dels semiconductors, tant per al desenvolupament com per la fabricació de xips, per a la intel·ligència artificial, la tecnologia neta i l’electrònica de nova generació.