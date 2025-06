Labiana enforteix el seu govern corporatiu

El laboratori farmacèutic Labiana, originari de Terrassa i que manté a la ciutat la planta de fabricació i les oficines comercials de la societat Labiana Life Sciences (la seva divisió de salut animal), ha enfortit el seu govern corporatiu amb el nomenament en junta general d'accionistes de Carme Hortalà com a nova consellera independent de la companyia i Juan Ortiz com a nou conseller dominical. Tots dos nomenaments han estat avalats per la comissió de nomenaments i retribucions del grup.

Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i analista financera per l'Instituto Español de Analistas Financieros, Carme Hortalà compta amb més de 40 anys d'experiència en el sector financer. Gran part d'aquesta carrera professional ha estat vinculada a GVC Gaesco, on actualment és directora general de Desenvolupament Corporatiu després d'haver liderat prèviament la direcció comercial i la direcció general del grup financer.

Hortalà és, a més, consellera independent de l'operadora de telecomunicacions Parlem des de fa dos anys i de l'Institut Català de Finances (ICF) des de fa una mica més d'un any. Igualment, des de 2021 és membre de la comissió econòmica del Futbol Club Barcelona.

D'aquesta manera, "Carme Hortalà arriba a Labiana per a aportar la seva sòlida i demostrada experiència en el sector dels serveis financers. Concretament, en la supervisió imparcial i estratègica de la gestió, la protecció dels interessos dels accionistes de la companyia o en el compliment normatiu i l'impuls de la qualitat i claredat de la seva informació financera", expliquen des del laboratori.

Per part seva, Juan Ortiz és llicenciat en Dret amb Gestió Empresarial per la universitat CEU Luis Vives. Ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional a Suanfarma passant per diversos llocs des d'àrea manager de Latam i Nord d'Àfrica fins a director general global de Pharma.

Així, Ortiz aterra a Labiana "per a contribuir amb la seva experiència i coneixement del sector farmacèutic a la gestió empresarial, planificació, control i estratègia del grup. Incorporant a més les seves habilitats en avaluació i gestió de recursos humans d'alta qualificació".

Manuel Ramos, CEO de Labiana, va destacar en la junta general d'accionistes celebrada dijous que “aquests nomenaments han estat prèviament avalats per l'anàlisi de la comissió de nomenaments i retribucions del grup, la qual cosa evidencia la seva experiència professional, la seva formació i aptituds per a impulsar el model de negoci i el pla estratègic de creixement de Labiana”.